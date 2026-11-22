L’Olympique de Marseille prépare un mercato hivernal qui s’annonce particulièrement délicat. Alors que la DNCG pourrait encore limiter les possibilités de recrutement, Grégory Lorenzi avance sur plusieurs dossiers. Une proposition aurait été transmise pour Sergio Camello, la Juventus prépare une offensive pour Pierre-Émile Højbjerg et trois joueurs seraient susceptibles de quitter le club dès janvier. Voici les trois informations mercato de la semaine.

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Malgré cinq victoires consécutives en Ligue 1, l’OM doit poursuivre ses efforts financiers. Le prochain passage devant la DNCG, prévu début décembre, sera déterminant pour connaître les marges de manœuvre du club lors du mercato hivernal.

Entre la nécessité de réduire la masse salariale et la volonté de Bruno Genesio de conserver une équipe compétitive, la direction marseillaise devra trouver un équilibre.

1. Sergio Camello : l’OM aurait déjà transmis une proposition !

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L’intérêt de l’OM pour Sergio Camello serait devenu plus concret cette semaine.

Selon le journaliste Matteo Moretto, sur Radio Marca, Marseille aurait transmis une proposition verbale à l’entourage de l’attaquant espagnol de 25 ans. Il ne s’agit toutefois pas d’une offre de transfert adressée au Rayo Vallecano.

Auteur de 7 buts et 2 passes décisives en 11 rencontres de Liga, Camello intéresse plusieurs clubs européens, dont Côme et des formations espagnoles.

Son contrat expire en juin 2027, ce qui en fait une opportunité intéressante pour l’OM. Mais un dilemme se présente à Grégory Lorenzi : tenter de recruter le joueur dès janvier en payant une indemnité ou attendre l’été pour obtenir sa signature sans indemnité de transfert.

Nous détaillions samedi les dernières avancées du dossier Camello et le choix financier qui attend l’OM↗.

2. Højbjerg : la Juventus prépare une offensive, Genesio s’y oppose

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Le dossier Pierre-Émile Højbjerg continue de s’agiter en Italie.

Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus envisagerait de recruter le milieu danois sous la forme d’un prêt avec une option d’achat conditionnelle estimée à 15 millions d’euros.

Le club turinois devrait néanmoins réaliser une vente avant de pouvoir avancer sur cette opération. Pour le moment, aucune offre officielle n’a été annoncée.

Du côté de Marseille, la situation est délicate. Selon RMC Sport, Højbjerg figure parmi les joueurs disposant des rémunérations les plus importantes de l’effectif. Son départ pourrait donc permettre à la direction de réduire ses charges.

Mais Bruno Genesio ne souhaiterait pas perdre son milieu de terrain cet hiver, considérant son expérience et son importance dans l’équilibre collectif.

Comme nous l’expliquions dans notre article consacré à l’offensive envisagée par la Juventus↗, le dossier reste soumis à plusieurs conditions financières et sportives.

3. Kondogbia, Angel Gomes et Maupay : trois départs espérés ?

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L’OM souhaiterait également profiter du mercato hivernal pour alléger sa masse salariale sans sacrifier ses principaux cadres.

Selon les informations de RMC Sport, trois joueurs pourraient être concernés par cette stratégie : Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes et Neal Maupay.

Le club chercherait des solutions pour réduire le poids de leurs contrats, alors que leur situation sportive respective ne leur garantit pas une place importante dans la rotation de Genesio.

Ces départs ne sont toutefois pas actés. Marseille devra trouver des clubs intéressés et des accords acceptables pour les différentes parties.

Nous revenions jeudi sur les trois départs envisagés et la position de Genesio concernant Højbjerg↗.

En parallèle, Grégory Lorenzi poursuit ses recherches pour renforcer trois secteurs : la défense centrale, le milieu de terrain et l’attaque. Selon La Provence, des arrivées sous forme de prêts pourraient être privilégiées pour limiter les dépenses.

La décision de la DNCG début décembre déterminera les possibilités réelles de l’OM. Entre la nécessité de vendre, les ambitions de Genesio et les opportunités de recrutement, le mercato de janvier pourrait s’avérer déterminant pour la suite de la saison marseillaise.