Mercato OM : Une porte anglaise s’ouvre, une autre se ferme pour Caleta Car ?

Duje Caleta Car n’aura plus qu’un an de contrat avec l’OM à la fin de la saison. Le défenseur international croate est poussé vers la Premier League depuis plusieurs mercatos, son départ cet été est encore annoncé…

Aston Villa et son coach Steven Gerrard, qui a fait le déplacement au Stade Vélodrome la semaine dernière, seraient très intéressés par le profil de Caleta Car. Les Villans cherche un défenseur central pour cet été et l’international croate est considérée comme une option potentielle. Par contre, un autre club anglais ne serait plus sur les rangs…

Selon Football Insider, West Ham et plus précisément son responsable du recrutement, Rob Newman aurait écarté l’option d’un recrutement de Duje Caleta Car cet été. Ce dernier ne serait pas convaincu que l’international croate serait le bon candidat pour les Irons. West Ham avait tenté un approche cet hiver.

Je sais que mon nom reviendra l’été prochain — Caleta Car

« Chaque mercato, c’est pour moi! A chaque fois, les journaux parlent de moi si je pars ou non. Mais je suis toujours là. Je ne sais pas au sujet de mon avenir. Il faut trois parties pour trouver un accord et ça n’a pas été le cas. L’été, c’est dans longtemps. Il reste beaucoup de travail ici avec Marseille. Je suis ici. Je vais tout donner pour garder cette seconde place et se qualifier en Ligue des champions. Je sais que mon nom reviendra l’été prochain sur le mercato mais je ne veux pas y penser. Je serai vraiment déçu si je pars Marseille sans rien n’avoir gagné. (…) Chaque mercato, c’est pour moi. J’ai entendu: ‘il va partir ça’, ‘le club ne veut pas’. Je suis déjà fatigué de ces infos. Je suis toujours ici, je suis vraiment heureux d’être dans ce club. J’ai eu des opportunités intéressantes qui ne se sont pas conclus. Si des opportunités arrivent, on verra. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Je suis un joueur sous contrat avec l’OM. » » Duje Caleta Car – source : Conférence de presse (11/02/2022)