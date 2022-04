Mercato OM : Longoria a ciblé un remplaçant de Kamara en Premier League?

L’Olympique de Marseille risque de perdre Boubacar Kamara cet été. Pour le remplacer, Longoria aurait coché le nom de Romain Saïs qui évolue à Wolverhampton.

Ces derniers jours, le journal L’Equipe nous informait que le dossier Kamara était totalement fermé à l’Olympique de Marseille. Le minot formé au club n’aurait aucune intention de rester et donc de prolonger vu que son contrat se termine en juin prochain.

Saïss, le profil parfait pour remplacer Kamara?

Pour le remplacer, plusieurs noms auraient été cochés par Pablo Longoria. Le profil de Tiémoué Bakayoko aurait été évalué par l’OM… Tout comme celui de Krunic qui évolue également à l’AC Milan et qui joue au poste de numéro 6.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Un latéral gauche explosif et gratuit cet été pour Longoria ! »

Le média marocain Les Lions de l’Atlas affirme ce lundi que l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Romain Saïss. Le défenseur qui évolue à Wolverhampton aurait le profil parfait pour remplacer Kamara. Défenseur central pouvant jouer également au milieu de terrain, il pourrait occuper le poste vaquant laissé par le minot.

Saïss connait les deux postes de défenseur et milieu défensif

Hakim Zhouri, journaliste pour le média Les Lions de l’Atlas, nous avait proposé le joueur en janvier dernier dans le cadre d’un bon plan mercato. Reste maintenant à savoir quel rôle Romain Saïss pourrait avoir à l’OM, plutôt un défense central à gauche donc possible concurrent de Luan Peres ou successeur de Caleta Car. Mais si sa polyvalence et le fait qu’il ait aussi évolué au milieu n’en faisait pas un possible remplaçant à Boubakar Kamara ?

« Il a le profil pour remplacer Kamara, ça peut être une bonne idée. Car il connait les deux postes de défenseur et milieu défensif, il est très rapide pour son gabarit. Ca peut être pas mal pour palier au départ de Kamara qui se profile. Après est-ce que c’est pour ce poste là ou plutôt celui de Caleta Car. On peut se poser la question. » Hakim Zhouri – source : FCMarseille (28/03/2022)