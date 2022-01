Mercato OM : Une porte de sortie se ferme déjà pour Mandanda?

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs envoient Steve Mandanda à l’AS Saint-Etienne, à l’AS Monaco et ou encore à l’OGC Nice. Une porte vient de se refermer pour l’international français.

L’Olympique de Marseille subit de gros changements depuis le début de la saison avec notamment la mise de côté de Steve Mandanda qui est pourtant une légende vivante du club… Pau Lopez n’a pas démérité et a montré de belles choses au poste de gardien de but mais la situation d’Il Fenomeno semble le déranger.

Des clubs ont montré un intérêt pour l’international français… A commencer par l’AS Saint-Etienne qui a recruté Pascal Dupraz en tant que coach. Ce mercredi, les Verts ont officialisé la venue de Paul Bernardoni pour le reste de la saison ! Cette porte se referme pour Mandanda qui a encore l’intérêt de Nice et l’AS Monaco d’après plusieurs médias.

✍️ 𝗣𝗮𝘂𝗹 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗮𝗿𝗱𝗼𝗻𝗶 est Stéphanois ! Le gardien de but rejoint l’#ASSE 💚 jusqu’à la fin de la saison 2021-2022 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 5, 2022

Si Mandanda est vraiment devenu un numéro 2, il veut l’entendre de la bouche de Sampaoli – Florent Germain

« Le départ de Steve Mandanda est une possibilité. Il va y avoir une rencontre entre Steve Mandanda et Jorge Sampaoli. Son agent sera également présent. Steve Mandanda veut faire un point. Il veut revenir en arrière et comprendre comment il est redescendu dans la hiérarchie des gardiens de but. Pau López devient titulaire pour la première fois face à Monaco et Mandanda l’apprend le jour du match au dernier moment donc il veut comprendre comment ce choix a été fait. S’il est vraiment devenu un numéro 2, il veut l’entendre de la bouche de Jorge Sampaoli pour ensuite prendre une décision sur son avenir. Sampaoli a un fonctionnement très particulier avec l’ensemble des joueurs mais est-ce qu’il n’y avait pas une exception à faire avec Steve Mandanda, qui est une légende du club ? Un poste particulier, le capitaine du vestiaire, un joueur aimé et exemplaire. Il y avait peut-être une exception à faire dans ce fonctionnement de la part de Sampaoli. Lui (Mandanda), il l’a forcément un peu vécu comme un certain manque de respect de n’avoir aucune explication. Si Sampaoli lui dit « Pau Lopez est meilleur que toi, je préfère jouer avec lui, t’es plutôt numéro 2 », Steve Mandanda se posera les bonnes questions. Effectivement, un départ n’est pas à exclure. Steve Mandanda a encore envie de temps de jeu. Il n’est pas dans l’esprit de se dire « Ok, je vais me la couler douce… ». Il lui reste 2 ans et demi de contrat, c’est pas comme si il lui restait 6 mois ou 1 an et demi à faire, il est sous contrat jusqu’en 2024. Il a encore faim, il ne se dit pas que le haut niveau est terminé pour lui. Il y a forcément des clubs qui suivent ça avec attention. Un Mandanda ça ne laisse pas indifférent. La question d’un départ peut se poser. » Florent Germain – Source : After Marseille (20/12/2021)