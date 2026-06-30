Mercato OM : une porte de sortie se ferme pour Habib Beye !

Le Paris FC s’apprête à tourner une nouvelle page sur son banc avec le départ d’Antoine Kombouaré, seulement quelques mois après son arrivée. Une évolution qui concerne également l’OM, où le nom du technicien avait été évoqué ces dernières semaines alors que le club marseillais travaille à la résiliation du contrat d’Habib Beye.

Le Paris FC change encore d’entraîneur, Liam Rosenior en pole

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Le Paris FC devrait connaître un troisième entraîneur en l’espace d’un an. Selon les informations de L’Équipe, Antoine Kombouaré et le club francilien ont entamé, depuis lundi, des discussions par l’intermédiaire de leurs conseillers juridiques afin de formaliser leur séparation, alors que l’ancien entraîneur du FC Nantes était sous contrat jusqu’en 2027.

Arrivé en février dernier pour succéder à Stéphane Gilli, Antoine Kombouaré avait pourtant redressé la situation sportive du club. Son bilan de six victoires, trois matches nuls et deux défaites en onze rencontres avait permis au Paris FC de retrouver une dynamique positive après une période délicate.

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D’après L’Équipe, la volonté du technicien de prolonger son contrat d’une saison supplémentaire aurait été mal accueillie par les dirigeants parisiens, notamment par Antoine Arnault, représentant de la famille actionnaire majoritaire du club. Toujours selon le quotidien sportif, le désaccord ne porterait pas sur des considérations financières, mais sur la gestion de la situation contractuelle.

Pour lui succéder, le Paris FC a fait de Liam Rosenior sa priorité. L’entraîneur anglais, passé par Strasbourg avant une expérience plus compliquée à Chelsea, serait en discussions avancées pour signer un contrat de deux saisons, assorti d’une année supplémentaire en option.

Une évolution suivie de près par l’OM

Cette actualité intéresse également l’OM. Alors que le club marseillais travaille actuellement à la résiliation de la situation contractuelle d’Habib Beye, car son nom a été évoqué du côté du PFC…

Le départ attendu de l’ancien coach nantais du Paris FC clarifie désormais sa situation professionnelle. En parallèle, le choix du club parisien de miser sur Liam Rosenior referme une autre piste qui avait animé les réflexions de plusieurs formations françaises.

Cette succession illustre également la forte mobilité du marché des entraîneurs en Ligue 1. En optant pour Liam Rosenior, le Paris FC fait le choix d’un technicien reconnu pour son travail réalisé à Strasbourg, malgré une dernière expérience moins concluante à Chelsea.

Du côté de l’OM, le dossier lié à Habib Beye continue d’évoluer indépendamment de cette décision parisienne. Bruno Genesio devrait rapidement signé à l’OM pour 2 saisons !