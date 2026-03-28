Mercato OM : Une porte prestigieuse s’ouvre pour Greenwood !

Selon la presse espagnole, l’Atlético de Madrid prépare l’après Antoine Griezmann, dont le départ en fin de saison a été acté. Pour tourner cette page majeure, le club madrilène aurait ciblé plusieurs profils offensifs, dont deux évoluant en Ligue 1.

Greenwood ciblé pour remplacer Griezmann

Parmi les pistes étudiées, Mason Greenwood figure en bonne place. L’attaquant de l’Olympique de Marseille serait suivi depuis plusieurs mois par les Colchoneros, séduits par son profil complet.

D’après les informations relayées, les qualité de l’attaquant de l’OM — vitesse, efficacité et expérience du championnat espagnol après son passage à Getafe CF — en feraient un candidat crédible pour renforcer l’attaque de Diego Simeone.

Face à lui, un autre nom revient avec insistance : Kang-In Lee, actuellement au Paris Saint-Germain.

Un dossier compliqué pour Madrid

Mais dans ce dossier, l’Atlético pourrait rapidement se heurter à plusieurs obstacles. Côté marseillais, les dirigeants n’envisagent un départ de Greenwood qu’à condition de récupérer une somme très importante.

Le club phocéen, attentif à sa situation financière, souhaite maximiser la valeur de son joueur. Dans ce contexte, certaines offres venues d’Arabie saoudite pourraient peser davantage sur le plan économique.

Sauf offre majeure, Madrid pourrait donc avoir du mal à rivaliser. Mais une chose est sûre : le nom de Greenwood s’impose déjà comme l’un des dossiers chauds du prochain mercato de l’OM.