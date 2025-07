Mercato OM : Une porte se ferme pour Blanco !

Le mercato estival s’anime du côté du FC Nantes. Relégué au rang de numéro trois cette saison, Alban Lafont va être prêté au Panathinaïkos pour un nouveau départ en Grèce. Dans le même temps, les Canaris enregistrent l’arrivée du buteur expérimenté Youssef El-Arabi. Ce choix du club grec ferme également la porte à Ruben Blanco, le gardien de l’OM, un temps pressenti pour rejoindre Athènes.

C’est la fin d’un cycle pour Alban Lafont à Nantes. Selon L’Équipe, le gardien de 26 ans va être prêté sans option d’achat au Panathinaïkos pour la saison 2025-2026. Arrivé en 2019 en provenance de la Fiorentina, Lafont s’était rapidement imposé comme titulaire, allant même jusqu’à porter le brassard de capitaine.

Lafont prêté au Panathinaïkos, Blanco recalé

A calm voice 📞 A French arrival 🇫🇷 A Green chapter begins ☘️ Lafont answered 🫡#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/xGNPvAosIe — Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 17, 2025



Mais la dernière saison a marqué un tournant. Relégué derrière Patrik Carlgren, puis Anthony Lopes arrivé en janvier, Lafont n’a plus joué avec l’équipe première depuis le 24 novembre. Il terminait même la saison en National 3 avec la réserve. Ce prêt en Grèce pourrait lui permettre de relancer sa carrière dans un environnement moins exposé.

Ce mouvement ferme aussi une porte à Ruben Blanco, relégué au rang de troisième voire quatrième gardien à l’OM et dont le salaire élevé posait problème. Le Panathinaïkos, qui avait coché son nom, a finalement opté pour Lafont.

El-Arabi apporte son expérience à l’attaque nantaise

Côté recrues, le FC Nantes mise sur l’expérience avec Youssef El-Arabi. Libre depuis la fin de son contrat avec l’APOEL Nicosie, l’international marocain de 38 ans va s’engager avec les Canaris, selon Ouest-France. Un pari audacieux, justifié par la richesse de son parcours.

Formé à Caen, passé par Grenade, Al-Duhail et surtout l’Olympiacos, El-Arabi possède une solide expérience européenne. Avec le club grec, il a disputé 11 matchs de Ligue des champions, inscrit plus de 80 buts toutes compétitions confondues, et remporté plusieurs titres de champion. En sélection, il compte 47 capes et 16 buts avec le Maroc.