Mercato OM : Une porte s’ouvre (encore) pour Caleta Car ?

Cela fait des années que les mercatos se ressemblent pour l’OM. Les directions ont toujours autant de mal à vendre les joueurs et c’est encore le cas aujourd’hui. Duje Caleta Car va-t-il permettre à Longoria de respirer financièrement ?

Redevenu un titulaire et un homme de base de Sampaoli après un début de saison sur le banc des remplaçants, Duje Caleta Car est une des valeurs de l’effectif. L’international croate de 25 ans dispose encore d’un contrat d’un an et demi avec l’OM. Ce dernier a disputé 9 matches de Ligue 1 cette saison (13 matches TCC). Les 1m92 du solide défenseur plairaient toujours en Premier League…

Wolverhampton toujours sur Caleta Car ?

Wolverhampton voulait s’offrir les services du lillois Sven Botman l’été dernier tout comme le défenseur de l’OM, Duje Caleta Car. Selon plusieurs médias anglais dont Sportmax, les Wolfes seraient toujours intéressé par l’international croate pour un transfert cet hiver. Pour rappel, Caleta Car avait refusé de rejoindre le club anglais en aout dernier, sa femme venait d’accoucher en ne voulait pas quitter la région. Reste à savoir si une offre concrète va atterir sur le buteau de Pablo Longoria et si le joueur et sa famille sont disposé à quitter le soleil de Marseille pour goûter le temps anglais…

Jorge Sampaoli avait expliqué son choix d’installer Duje Caleta Car et la possibilité de lui faire enchainer les matches…

Caleta Car est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale — Sampaoli

« Il faut voir si Caleta Car est capable de continuer à enchaîner les matchs. Il est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale mais on va analyser, après une exigence très importante lors d’un match contre le PSG, voir comment il est. Mais c’est très important pour nous, avec un effectif réduit et un calendrier chargé, de récupérer des bons joueurs comme Caleta-Car. (…) Nous avons parlé comme lui, et on lui a expliqué comment on voulait qu’il aide l’équipe quand il serait au top physiquement. On a fait un travail spécial avec lui au niveau vidéo. Le talent, il l’a, c’est pour ça qu’il est international. Il s’est bien adapté, il a progressé, il a fait les efforts pour se mettre au niveau de l’équipe. Il s’en est bien sorti, il a joué des matchs difficiles. Et ça nous aide de récupérer un joueur qui possède une expérience internationale. C’est une bonne chose. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)