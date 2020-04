Mercato OM : Une possibilité de retour en Italie pour Strootman ?

Le football est confiné mais devra bien reprendre une fois la pandémie de Coronavirus maîtrisée. L’OM doit travailler sur la suite et n’aura pas le choix que de baisser sa masse salariale. Kevin Strootman sera une nouvelle fois sur le marché, un possible retour en Italie est (encore) évoqué…

Alors que le président Eyraud tente de faire baisser certains salaires de son effectif, un départ de Kevin Strootman serait important dans l’optique d’une baisse de la masse salariale. Déjà évoqué il y a plusieurs mois, l’AS Roma pourrait tenter de faire revenir son ancien milieu de terrain…

Un échange Strootman – Nzonzi encore évoqué…

Selon le média italien calciomercato24, l’AS Roma aurait toujours dans l’idée de proposer à l’OM un échange entre Nzonzi et Strootman. L’international Néerlandais n’est pas un titulaire indiscutable d’André Villas-Boas, reste que son salaire olympien peut poser problème. Autre doute dans cette rumeur, le niveau d’un Steven Nzonzi actuellement prêté à Rennes. Le champion du monde français est âgé de 31 ans et dispose d’un salaire conséquent en Italie. Cette option ne devrait pas convenir à l’OM qui veut rajeunir son effectif et faire baisser sa masse salariale…