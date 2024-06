Mercato OM : Une première indication (rassurante) sur l’avenir de Léo Balerdi?

Alors que plusieurs clubs ont posé leurs pions pour récupérer Leonardo Balerdi, l’international argentin pourrait rester. C’est en tout cas la volonté de Roberto De Zerbi.

Le journal L’Equipe a publié un gros article sur le mercato de l’Olympique de Marseille, évoquant toutes les pistes actuelles du club. Parmi elles, et ce depuis plusieurs jours maintenant : Lilian Brassier du Stade Brestois. Seulement, les supporters ont vu cette information comme étant une indication sur l’avenir de Balerdi.

L’Equipe explique en revanche que l’Olympique de Marseille réfléchirait plutôt à aligner les deux joueurs ensemble et que la venue du Brestois ne changerait rien à l’avenir de Balerdi. Roberto De Zerbi apprécierait les défenseurs et voudrait en faire sa charnière centrale pour la saison prochaine.

Annoncé depuis quelques jours à l’Olympique de Marseille, Lilian Brassier le joueur brestois devrait rejoindre la cité phocéenne très prochainement. En effet, Fabrizio Romano a annoncé sur son Twitter, « Les négociations avancent bien avec Brest car ils entretiennent d’excellentes relations avec l’OM ». Une offre de 9 millions d’euros plus des bonus a été évoqué entre l’Olympique de Marseille et Brest. Le jeune défenseur aimerait rester en France malgré de nombreux intérêts à l’étranger.

🔵⚪️ Olympique Marseille want Lilian Brassier deal to be completed in short time, matter of days.

Five year contract to the defender, who’s happy to play under Roberto de Zerbi.

Negotiations advancing well with Brest as they have excellent relationship with OM. pic.twitter.com/OMWE7JQxTj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2024