Mercato OM : Fabrizio Romano donne ses chiffres pour Vitinha, La Provence une précision !

Les derniers détails ont été peaufinés pour le départ de Vitinha au Genoa, alors qu’il ne reste que les documents à signer désormais. L’attaquant portugais partira en prêt avec option d’achat obligatoire aux alentours des 20 millions d’euros, tandis que la classe de rachat s’élèvera bien à 40 millions d’euros.

Un moindre mal pour l’OM. En perdition cette saison et durant son année 2023 à Marseille, Vitinha n’aura jamais réussi à s’imposer comme la révélation promise. Avec ses 6 petits buts en 43 apparitions, c’est du côté du Genoa que l’ancien buteur de Braga a semblé se relancer sur ses 5 derniers mois. Visiblement conquis par le joueur, les discussions pour une prolongation de son prêt n’ont pas cessées ces derniers jours. Une opération qui devrait être officialisée par le club dans les prochaines heures.

🚨🇵🇹 Genoa and Olympique Marseille are preparing all formal documents for Vitinha deal, around €16m plus add-ons up to €20m.

Olympique Marseille’s buy back clause will be in excess of €40m. pic.twitter.com/RXe6IWrDzA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2024