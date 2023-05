Mercato OM : Une première offre de plus de 20M€ sur le bureau de Longoria ?

Le mercato de l’OM s’annonce agité cet été, Pablo Longoria espère réaliser des ventes. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Aston Villa serait prêt à envoyer une première offre de 25M€ à l’OM, pour Matteo Guendouzi.

Alors que la fin de saison approche et que la lutte pour la deuxième place fait rage entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens, Pablo Longoria, le président marseillais prépare déjà la saison prochaine. Avec une qualification en C1 ou non, le mercato estival s’annonce particulièrement agité du côté de Marseille. Si le club devrait une nouvelle fois se montrer actif dans le sens des arrivées, plusieurs joueurs devraient quitter Marseille cet été. C’est notamment le cas de Mattéo Guendouzi, dont le départ est programmé depuis plusieurs semaines maintenant. L’ancien joueur d’Arsenal n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor et devrait quitter l’OM à deux ans de la fin de son contrat. Si plusieurs clubs ont déjà manifesté leurs intérêts pour le milieu de terrain international, un club serait sur le point de passer à l’action.

À LIRE AUSSI : Mercato ex OM : Bouna Sarr de retour en Ligue 1 ?

Une offre de 25 millions pour Guendouzi ?

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Aston Villa, qui suit le joueur depuis plusieurs mois, serait sur le point de formuler une première offre à l’OM. Alors que Guendouzi est évalué à 25 millions d’euros par Transfermarkt, la première offre du club anglais pourrait être comprise entre 20 et 30 millions d’euros. Les négociations entre les deux clubs ne font que débuter, d’autant plus que d’autres clubs sont intéressés par le milieu marseillais, de quoi permettre à l’OM de faire monter les enchères ? Affaire à suivre…

Il faut des mecs comme Guendouzi à l’OM

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Gaël Biraud estime que l’OM aura besoin de l’ancien gunners lors des derniers matchs de championnat : « Des joueurs comme Guendouzi et Payet seraient hyper précieux en cette fin de saison. Ils vont se battre pour le club, ils ont ce supplément d’âme que les autres n’ont peut-être pas, sans vouloir leur faire injure. Quand Vitinha rentre à la mi-temps à la place de Sanchez, c’est pas évident, quel que soit son prix. Il y a eu débat en début de saison, mais Guendouzi fait du Guendouzi. Qu’on le place en haut ou en bas sur le terrain, il joue de la même manière. Il reviendra presser sur son côté. Sur les derniers matchs qui vont être déterminants, il faut des mecs comme Guendouzi.