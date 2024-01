Mercato OM : Une première recrue en provenance de l’Inter ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le mercato hivernal 2024 est ouvert depuis 2 jours. Alors que l’OM cherche un latéral gauche, la première recrue de janvier pourrait être un milieu de terrain. Pablo Longoria et son équipe auraient avancé sur le dossier d’un joueur de l’Inter…

Selon l’Equipe de ce mercredi, « Marseille travaille depuis quelques jours sur l’arrivée du milieu français de l’Inter Milan Lucien Agoumé. Les contacts se sont multipliés entre les deux parties autour d’un prêt avec option d’achat. Gennaro Gattuso a validé le profil du solide milieu de l’Inter Milan capable d’évoluer sentinelle dans un 4-3-3 ou numéro 6 d’un double pivot. »

Lucien Agoumé, première recrue du mercato olympien ?

Mais l’OM doit faire face à la concurrence du Séville FC dans ce dossier. Le joueur de 21 ans dispose d’un contrat jusqu’en 2025 avec l’Inter, club avec lequel il n’a joué que 4 minutes lors de cette demi-saison. Le milieu défensif formé à Sochaux enchaine les prêts, il a joué 15 matches avec Troyes la saison dernière, 27 avec Brest la saison d’avant. Son profil pourrait permettre de pallier les nombreuses absences dans l’entrejeu cet hiver car Gueye et Ounahi sont à la CAN et Rongier est toujours blessés.