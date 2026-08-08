Mercato OM : Une proposition avait été faite à Noah Atubolu

L’Olympique de Marseille explore plusieurs pistes pour remplacer Gerónimo Rulli, en partance pour Manchester City. Selon Foot Mercato, le club olympien avait également avancé sur le dossier Noah Atubolu, gardien de Fribourg, mais cette piste ne devrait finalement pas aboutir.

L’OM avait proposé une place de numéro 1 à Atubolu

Le chantier du poste de gardien est désormais ouvert à Marseille.

Alors que Gerónimo Rulli s’apprête à quitter l’OM pour rejoindre Manchester City, la direction olympienne travaille sur plusieurs profils capables de prendre sa succession.

Selon les informations de Foot Mercato, Marseille s’était notamment intéressé à Noah Atubolu, le gardien de Fribourg.

La presse allemande, et plus précisément Kicker, indique même que l’OM lui avait formulé une proposition comprenant l’assurance d’occuper une place de numéro 1.

Malgré cette perspective, le dossier ne devrait pas aller plus loin.

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Une opération trop chère pour Marseille

Toujours selon les informations relayées, Noah Atubolu est aujourd’hui trop cher pour les finances de l’OM.

Le club marseillais doit composer avec des contraintes économiques importantes et cherche des solutions compatibles avec sa volonté de réduire ses dépenses.

Le portier de Fribourg aurait également une préférence pour un départ en Serie A, où Naples s’intéresse à lui.

Dans ces conditions, la piste menant au gardien allemand apparaît désormais très compromise.

Guillaume Restes reste la priorité

Foot Mercato précise parallèlement que la priorité actuelle de l’OM se nomme Guillaume Restes.

Le gardien de Toulouse serait de son côté motivé par la possibilité de rejoindre Marseille. Un accord reste néanmoins à trouver pour concrétiser l’opération.

La situation de Jeffrey De Lange ajoute encore de l’incertitude dans ce secteur, le Néerlandais ayant été proche de rejoindre Twente ces derniers jours.

L’OM doit donc rapidement clarifier sa hiérarchie dans les buts. Atubolu semble désormais s’éloigner, tandis que le dossier Restes apparaît comme la piste la plus avancée à suivre pour succéder à Rulli.