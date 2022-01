Mercato OM : Une quatrième recrue signée ?

C’est le dernier jour du mercato et l’Olympique de Marseille pourrait encore se montrer actif dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. la presse turc annonce la signature du milieu de Galatasaray Bartug Elmaz (18 ans).

Il reste moins de 24h à l’Olympique de Marseille pour boucler son mercato hivernal. Le club marseillais et son président Pablo Longoria espèrent réaliser au moins une grosse vente avant minuit. Duje Caleta Car pourrait ainsi faire ses valises et rejoindre West Ham avec qui les dirigeants olympiens discutent depuis quelques jours. Ce départ devrait être remplacé numériquement, et ce ne sera pas par Samuel Gigot puisque le défenseur avignonnais a signé à l’OM avant d’être prêté dans la foulée pour finir la saison avec le Spartak Moscou.

La presse Turc annonce de son côté la signature du jeune milieu de terrain de Galatasaray Bartug Elmaz (18 ans). Libre en juin prochain, le joueur aurait ainsi signé hier un contrat avec l’OM qui sera donc effectif à la fin de la saison.

Cette signature n’a toutefois pas été confirmée par l’Olympique de Marseille.

Avec le prêt de Jordan Amavi et le transfert à venir de Dario Benedetto, le président olympien a validé les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Il expliquait lors de la présentation de ce dernier qu’il ne devrait pas y avoir d’autres arrivées sans des départs…

Au niveau numérique, nous sommes bien — Longoria

« Au niveau numérique, nous sommes bien. Les arrivées de Bakambu et Kolasinac nous renforcent mais ça dépend des mouvements dans les derniers jours. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)

