Mercato OM : Une question d’heures pour De Zerbi?

C’est enfin bouclé pour Roberto De Zerbi ! Fabrizio Romano annonce qu’il s’agit d’une question de temps et que l’attente est dû à l’administration !

L’Olympique de Marseille attend l’officialisation pour le gros dossier de l’entraîneur ! Il devrait s’agir de Roberto De Zerbi avec qui un accord qui est déjà scellé entre les trois parties. L’attente est longue mais Fabrizio Romano se veut une nouvelle fois rassurant : il ne s’agit que d’administratif pour le moment.

Les Marseillais devraient boucler l’arrivée du coach italien mais il ne manquerait que quelques heures pour l’officialisation afin que le journaliste italien annonce son fameux « here we go » !

🔵⚪️ Roberto de Zerbi and Olympique Marseille, it’s paperwork time now… and then, here we go. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2024

Je trouve ça énorme (Di Meco)

L’Olympique de Marseille est sur le point de conclure l’arrivée de Roberto De Zerbi. Lassés d’attendre la décision de Conceiçao, les dirigeants marseillais ont trouvé un accord avec le coach italien. Dans l’émission le Moscato Show l’ex défenseur de l’OM Eric Di Meco a donné son sentiment sur l’arrivée de l’ancien technicien de Brighton :

« Je suis étonné pour Conceiçao. Je pense qu’il jouait la montre car il voulait aller ailleurs qu’à l’OM, car ce n’est pas si compliqué de venir dans un club, ça ne dure pas aussi longtemps. Et que De Zerbi soit possible à faire, je trouve ça fascinant , si l’OM arrive à le faire, bravo car c’est un entraîneur côté que je ne pensais pas être pour l’OM en ce moment. (…) C’est un entraîneur qui a marqué les esprits et faire en sorte de le faire venir je trouve ça énorme » a déclaré Eric Di Meco sur les ondes de RMC Sport.