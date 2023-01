Mercato OM : « Une recrue, ça deviendra un problème pour Payet »

Extrait de notre dernière émission Débat Foot Marseille. Pour notre intervenant Franck Conte, une recrue aux postes offensifs pourrait faire beaucoup de mal à Dimitri Payet.

Ces derniers jours, plusieurs médias affirment qu’une seconde recrue après Ruslan Malinovskyi devrait débarquer. Il s’agirait d’un nouveau joueur offensif afin de palier la blessure d’Amine Harit et le départ de Gerson… A noter également que Luis Suarez a quitté l’OM cet hiver et qu’Alexis Sanchez est seul numéro 9 de métier avec Bamba Dieng.

Je trouve que Payet montre une mentalité de plus en plus intéressante — Conte

Le club souhaite donc se renforcer offensivement et travaille sur plusieurs pistes. Seulement, à quel titulaire cela pourrait-il faire mal d’avoir une nouvelle recrue en attaque? D’après notre invité Franck Conte qui était sur notre plateau de Débat Foot Marseille ce lundi, la première victime sera Dimitri Payet.

« Une recrue milieu offensif ou 9? Je pense que c’est encore une fois que ce sera un problème pour Payet. D’ailleurs, dans les deux cas, et c’est un peu embêtant pour Payet. Moi, je fais partie des gens qui aiment voir Payet sur le terrain. Et surtout, je trouve que Payet montre une mentalité de plus en plus intéressante. Franchement, on avait tous peur qu’il vive mal sa saison parce que on sait qu’il peut retourner un vestiaire, on a du vécu et j’ai l’impression qu’il a vachement mûri de ce côté là. Comme du bon vin. J’espère, moi dans tous les cas que ce sera un numéro 9 en recrue. Parce que Sanchez, s’il se blesse… Il te reste une attaquant. Il fau une recrue à ce poste-là. Dans tous les cas, il te faut un troisième attaquant, mais je pense que ce sera un attaquant, qui arrivera derrière dans la hiérarchie, qui sera derrière Dieng. » Franck Conte – Source : Football Club de Marseille (09/01/23)

