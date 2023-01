OM : Gros changement capillaire à venir pour Payet?

Dimitri Payet a posté une story énigmatique ce lundi soir où l’on voit des cheveux sur le sol. Aurait-il changé de coupe de cheveux après plusieurs années où il jouait avec deux couettes !

Depuis 2021, Dimitri Payet joue avec deux couettes sur la tête pendant les matchs. Il semblerait que l’on ne verra plus cette coupe de cheveux lors des prochaines rencontres ! En effet, le milieu offensif marseillais a publié ce lundi soir une story sur Instagram où l’on voit des cheveux bouclés au sol. Une façon de montrer que le capitaine a changé de coupe de cheveux?

Terminé les couettes de Payet?

Absent à cause d’une douleur à la cheville, Dimitri Payet ne devrait pas être du déplacement à Troyes ce mercredi. A moins d’une photo publiée entre temps, il faudra attendre encore quelques jours avant de savoir si oui ou non, le numéro 10 fait son retour avec des cheveux courts !

Par pitié on veut revoir le dégradé à 8 euros pic.twitter.com/g3lL8hcQvj — MaskOM_91🇨🇲💙 (@Maskoo_91) January 9, 2023

Payet raconte pourquoi il joue avec deux couettes

« Veille de match OM-Villarreal (le 31 juillet 2021, ndlr), dernier match amical au Vélodrome la saison dernière. On est en train de rigoler à la maison avec les petits. Je dis à ma femme: ‘Fais-moi deux couettes, on va rigoler’. On se marre avec les petits et je leur dis: ‘Je suis capable de jouer comme ça demain, vous savez ?’ Ils me disent ‘mais non, tu n’es pas cap…’ Je fais mes couettes le lendemain, match de fou, je marque… Et là je dis: ‘On bouge plus, on change plus !’ A la base, j’avais laissé pousser mes cheveux quand j’ai appris que ma femme était enceinte de ma fille. Je lui avais dit que si j’avais les cheveux courts, elle allait jouer dans ses cheveux et pas dans les miens. Donc je couperai mes cheveux quand ma fille aura grandi et n’aura plus besoin de jouer dans les cheveux comme ça » Dimitri Payet – Source : Prime Vidéo (13/10/22)