Mercato OM : Une seule déception sur les 12 recrues selon Walid Acherchour !

L’Olympique de Marseille réalise un début de saison solide sous la houlette de Roberto De Zerbi, confirmant la qualité de son mercato estival. Mais pour Walid Acherchour, chroniqueur du Winamax FC, une ombre subsiste dans ce tableau presque parfait : Angel Gomes. L’ancien joueur du LOSC, arrivé cet été sur la Canebière, peine à convaincre malgré les attentes placées en lui.

Remplaçant lors du match face à l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions mardi dernier, le milieu anglais a retrouvé une place de titulaire ce samedi contre le FC Metz. Pourtant, malgré une implication sur l’ouverture du score signée Paixao, sa prestation n’a pas totalement convaincu les observateurs. Acherchour ne mâche pas ses mots : « Finalement, toutes les recrues de l’OM donnent aujourd’hui satisfaction hormis Angel Gomes. Lui, il rentre dans le rang. Mais globalement, toutes les autres recrues du mercato sont très bonnes », a-t-il déclaré.

A lire aussi : Mercato OM : De Zerbi et décrypte l’apport de Matthew O’Riley et s’enflamme sur son milieu !

De Zerbi, le grand gagnant du mercato olympien, Angel Gomes moins…

Si Angel Gomes déçoit, le reste du recrutement phocéen suscite en revanche l’unanimité. Les arrivées de Gouiri, Paixao ou encore Robinio Vaz ont redonné souffle et créativité à l’équipe. Et Walid Acherchour n’a pas manqué de saluer le travail du coach italien : « De Zerbi est aussi à féliciter, c’est le grand gagnant de ce mois de septembre. Depuis que les recrues sont arrivées, sa gestion est parfaite ».



Le journaliste souligne notamment la capacité du technicien à s’adapter aux qualités de son effectif et aux faiblesses des adversaires : « Ce qu’il a mis en place dans des matchs très différents, c’est parfait. Sa gestion d’Aubameyang, Gouiri et Robinho Vaz, ses leviers de management pour montrer que si tu n’es pas bon tu es sur le banc, c’est très réussi », poursuit-il.