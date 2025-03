Mercato OM : Une surprenante cible venue de Turquie ?

Alors que le mercato d’été ouvrira ses portes le 1er juin prochain en raison de la coupe du monde des clubs, l’OM s’activerait déjà en coulisse pour préparer la saison prochaine. En effet, selon les informations de TuttoMercatoWeb, le club phocéen s’intéresserait de près à un attaquant turc du Fenerbahçe…

Cet attaquant turc ne serait autre qu’Oguz Aydin. Une piste menant à cet ailier turc, d’autant plus surprenante que l’OM ne serait pas seul sur le coup. En effet, toujours selon les informations du média italien, la Lazio Rome surveillerait également le joueur avec attention.

Un profil offensif polyvalent

À 24 ans, Oguz Aydin s’est véritablement affirmé comme l’un des éléments offensifs les plus en vue en Süper Lig cette saison. Principalement utilisé en tant qu’ailier gauche inversé, le polyvalent ailier est également capable d’évoluer à droite ou en soutien d’un avant-centre, apportant vitesse, qualité de dribble et précision dans le dernier geste. Cette saison, l’attaquant de Fenerbahçe affiche des statistiques convaincantes avec 5 buts et 6 passes décisives en 19 matchs sous les ordres du « Special One », José Mourinho, confirmant ainsi son efficacité dans les derniers mètres. Un profil complet qui ne laisserait donc pas indifférent l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi.

Selon @TuttoMercatoWeb, l’#OM serait en concurrence avec la Lazio Rome dans le dossier de l’attaquant du Fenerbahçe, Oguz Aydin. — OManiaque (@OManiaque) March 23, 2025

Reste à savoir si l’OM fera d’Oguz Aydin une cible prioritaire lors du prochain mercato. En tout cas, si son profil correspond aux exigences de De Zerbi, le club marseillais devra donc se montrer convaincant pour devancer la concurrence romaine dans le dossier.

Affaire à suivre…

