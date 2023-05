Mercato OM : Une surprenante offensive d’Arsenal pour Alexis Sanchez?

Avec la saison qu’il est en train de réaliser, Alexis Sanchez attirerait certains clubs européens. D’après un journaliste chilien, Arsenal est même revenu à la charge !

Un retour improbable d’Alexis Sanchez à Arsenal? Après avoir fait les beaux jours du club de Premier League il y a quelques années, l’international chilien serait suivi par l’actuel dauphin de Manchester City. Le journaliste José Tomas Fernandez qui travaille notamment pour AS explique dans l’émission Todo Es Cancha qu' »à Arsenal, on a recommandé à la direction de le faire revenir. »

🗣 @fernandez_puma: « El Olympique de Marsella tiene totalmente definido ofrecerle la renovación a Alexis Sánchez. Además, en el Arsenal hay una recomendación hacia la dirigencia de buscar el retorno de Alexis ». — Todo Es Cancha (@TodoEsCanchaOK) May 15, 2023

Les questionnements de Stephane Guy sur l’avenir de Sanchez à l’OM

Ce dimanche encore, Alexis Sanchez a permis aux Marseillais de revenir au score face au SCO d’Angers. Un but qui a relancé les joueurs d’Igor Tudor et les a mené vers une victoire sur le score de 3-1. Stéphane Guy était au micro de RMC dans l’After après la rencontre. Le journaliste veut d’abord tempérer le nombre de buts du Chilien qu’il trouve trop peu décisif par rapport aux autres buteurs de Ligue 1.

« Sanchez était-il blessé? Il est sorti face au RC Lens… Il a marqué un but important ce soir contre Angers avec plein de malice. Malgré tout, sans vouloir dire du mal de Sanchez…Il y a 12 attaquants en Ligue 1 qui ont marqué plus de buts que lui cette saison. 14 buts pour un numéro 9 à l’OM, il n’y a pas quoi se taper le cul par terre, rappelle l’ancien commentateur de Canal +.Sans lui l’OM n’est pas la même équipe, je suis d’accord. Je ne pensais même pas qu’il était capable de faire une saison pleine comme il fait là. Par rapport à ce que je voyais de lui en Angleterre et en Italie. Et là que vont dire les dirigeants? Est-ce qu’on prolonge Sanchez parce qu’il a un bon rendement? Mais qu’est-ce que je construis avec lui? Sinon, l’argent que l’on met sur lui, on peut le mettre sur un autre attaquant d’un autre standing. C’est une vraie question de dirigeant de Ligue 1 aussi. »