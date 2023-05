OM : La prestation de Payet laisse des regrets ! 

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 face au SCO Angers en clôture de la 35e journée de Ligue 1 ce dimanche. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation individuelle de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Dimitri Payet.

L’Olympique de Marseille a longtemps été incapable de concrétiser sa grosse domination face au SCO ce dimanche. Pire, les visiteur en bloc bas ont ouvert le score suite à un contre très bien conclu par Sima (0-1 / 29′). L’OM avait pourtant bien entamé le match avec une grosse occasion pour Payet bien sortie par Bernardoni. Puis, le jeu a été moins intense et les visiteurs ont en profité. En seconde période, Sanchez a relancé son équipe bien servi par Clauss. Malinovskyi s’est un peu réveillé permettant à Payet de marquer le but du 2-1. Enfin, Veretout a transformé un penalty validé par la VAR pour une main flagrante dans la surface. L’OM s’impose 3-1 mais aurait pu d’avantage soigner son goal-average, notamment sur de grosses occasions de Vitinha et Tavares en fin de match.

La note de Dimitri Payet : 7/10



Son appréciation

La prestation de Payet laisse des regrets !

Titularisé par Tudor, Payet a répondu présent. Auteur d’une belle frappe bien sortie par le portier adverse en début de match, le meneur de jeu a été précis. Il a donné de bons ballons. Il a un peu disparu avant de revenir plus fort en seconde mi-temps. Il marque parfaitement le but du 2-1 après un raid de Malinovskyi et une passe de Sanchez. Depuis la blessure d’Harit, Payet aurait sans doute mérité d’avantage de temps de jeu…

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Un bon début de match, pavé de bonnes intentions, de fraîcheur et de ballons bien dosés dans le dos de la défense angevine. Puis des hauts et des bas dans une équipe qui a longtemps joué un ballon sur deux. À l’aise après la pause et récompensé d’un but adroit plein de sang-froid du plat du pied droit (48e, 2-1). Remplacé par VITINHA sous les ovations du Vélodrome après une titularisation méritée et réussie. Maxifoot 7/10 Titulaire pour cette partie, le capitaine marseillais a été étincelant en début de match avec deux énormes occasions dont une tête sur le poteau. Très disponible, le milieu offensif a su se placer entre les lignes pour gêner les Angevins. Malgré un léger coup de pompe après la demi-heure de jeu, il est là pour permettre à l’OM de prendre l’avantage après la pause sur une frappe au second poteau. Au rendez-vous. Foot Mercato 7/10 Le peuple marseillais le réclamait, ils l’ont eu. Et le numéro 10 olympien n’a pas déçu. Il a effectué 65 minutes de bon niveau. Il se crée d’abord deux opportunités de faire trembler les filets en début de match (6e, 7e). Il a été ensuite plus brouillon dans son jeu, en étant pas en réussite dans ses dribbles. Il se relance dès l’entame de la seconde période en doublant la mise pour l’OM après un bon placement au seconde poteau.

Le débrief de ce match ci-dessous en vidéo

Je mets l’équipe que je vois gagner

« Si Lens fait match nul et qu’on l’emporte, la différence de buts peut faire la différence… On aurait aimé marquer plus, c’est dommage, mais il faut retenir la victoire et le nombre de points obtenus. (…) Payet a fait un bon match. C’était un choix différent, on s’attendait à un bloc bas du côté d’Angers. J’ai mis deux milieux de terrain et deux joueurs en soutien d’Alexis (Sanchez), dont lui et Malinovskyi, ainsi que des joueurs de couloirs offensifs avec Clauss et Ünder pour avoir des un contre un. Je suis content de la prestation de tous les joueurs. Tout le monde a bien joué. Maintenant, il faut voir ce qui nous attend pour les trois derniers matches. Encore une fois, je fais des choix en fonction de ce que je vois, je mets l’équipe que je vois gagner. J’ai mis Rongier là car j’ai vu Angers jouer comme ça. L’avoir en défense me permettait d’avoir un joueur qui pouvait monter au milieu de terrain« . Igor Tudor – Source : Conférence de presse (15/05/2023)