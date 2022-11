Mercato OM : Valence a essayé de refourguer un ancien lyonnais à Longoria !

Avant d’arriver à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a travaillé au Valence FC en Espagne. L’une de ses signatures fortes étaient celle de l’ancien lyonnais Mouctar Diakhaby…

L’international guinéen arrive en fin de contrat l’été prochain et les dirigeants valenciens lui cherchent donc une porte de sortie pour qu’il ne parte pas gratuitement. Pour rappel, il avait fallu que Pablo Longoria fasse débourser 15M€ en 2018 au FC Valence pour qu’il obtienne la signature du joueur.

Marca explique que le club espagnol a donc logiquement proposé le joueur à l’Olympique de Marseille. Cependant, il leur aurait été fait comprendre que Diakhaby n’est ni un plan A ni un plan B actuellement pour l’OM. L »une des raisons évoquées serait le style de jeu du club aujourd’hui.

Ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

