OM : Longoria et l’arbitrage français

Les supporters de l’Olympique de Marseille estiment être lésés par l’arbitrage en Ligue 1. Pablo Longoria a répondu à une question que la plupart des suiveurs marseillais se posent.

L’Olympique de Marseille a souvent été lié à des problèmes autour de l’arbitrage. Les supporters ont souvent un sentiment de frustration après des rencontres où des décision arbitrales posent question.

Je ne crois pas qu’un dirigeant en 2022 doit chercher à faire de la pression sur l’arbitrage — Longoria

En conférence de presse pour effectuer un bilan de mi-saison ce mardi, Pablo Longoria a répondu aux interrogations à ce sujet. Le président de l’OM explique pourquoi il ne monte pas au créneau pour défendre le club comme certains supporters l’espèrent.

« L'arbitrage? Je considère qu'en France, c'est du haut niveau. Dans les matchs internationaux, ils font un bon arbitrage. Pour moi, le problème en France, ce sont les compréhensions de l'arbitrage qui sont différentes qu'ailleurs en Europe. La VAR, c'est un élément de correction, qui aide l'arbitrage. Je ne crois pas qu'en France ce soit le cas. La conception de la VAR n'est pas adéquate. On peut réagir de différentes façons aux décisions de l'arbitrage. J'ai vu tout le temps parler de l'arbitrage quand j'étais en Espagne. Les arbitres sont acteurs majeurs. Comme nous dirigeant. On peut se tromper. Je ne crois pas qu'un dirigeant en 2022 doit chercher à faire de la pression sur l'arbitrage. C'est important d'être représenté dans les instances et de chercher à ce que les choses changent. Aller insulter un arbitre, dire qu'il nous a volé après un match… Pour moi, ce n'est pas quelque chose à faire en 2022 » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (15/11/22)

