Mercato OM : vendu trop vite ? Ce transfert à 30M€ pourrait faire grincer des dents à Marseille

L’Olympique de Marseille pensait avoir tourné la page. Mais le dossier Ismaël Koné pourrait rapidement devenir un regret.
Recruté pour 12,5 millions d’euros à l’été 2024, le milieu n’a jamais réussi à s’imposer à Marseille. Son passage a surtout été marqué par les critiques publiques de Roberto De Zerbi, notamment lors d’un épisode tendu à l’entraînement resté célèbre.
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Un départ rapide… et une stratégie assumée
Face à cet échec, l’OM avait rapidement tranché. Prêté au Stade Rennais, Koné a ensuite été transféré à US Sassuolo via un prêt payant avec obligation d’achat, pour un total avoisinant 15,5 millions d’euros.
Une opération perçue comme satisfaisante à l’époque, permettant au club de récupérer une grande partie de son investissement.
Une explosion en Italie
Mais la situation a complètement changé. En Serie A, Ismaël Koné a retrouvé son meilleur niveau et attire désormais l’attention de plusieurs cadors italiens.
Parmi les clubs intéressés figureraient :
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la Juventus
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l’Inter Milan
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le AC Milan
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le Napoli
Selon la presse italienne, Sassuolo pourrait accepter une offre comprise entre 25 et 30 millions d’euros.
Un regret pour Marseille ?
Si ce montant se confirme, le club italien réaliserait une plus-value importante… au détriment de l’OM, qui pourrait regretter d’avoir cédé trop rapidement son joueur.
Un scénario classique du mercato, mais qui rappelle à quel point certaines trajectoires peuvent basculer en quelques mois.