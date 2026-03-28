Mercato OM : vendu trop vite ? Ce transfert à 30M€ pourrait faire grincer des dents à Marseille

L’Olympique de Marseille pensait avoir tourné la page. Mais le dossier Ismaël Koné pourrait rapidement devenir un regret.

Recruté pour 12,5 millions d’euros à l’été 2024, le milieu n’a jamais réussi à s’imposer à Marseille. Son passage a surtout été marqué par les critiques publiques de Roberto De Zerbi, notamment lors d’un épisode tendu à l’entraînement resté célèbre.

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Un départ rapide… et une stratégie assumée

Face à cet échec, l’OM avait rapidement tranché. Prêté au Stade Rennais, Koné a ensuite été transféré à US Sassuolo via un prêt payant avec obligation d’achat, pour un total avoisinant 15,5 millions d’euros.

Une opération perçue comme satisfaisante à l’époque, permettant au club de récupérer une grande partie de son investissement.

Une explosion en Italie

Mais la situation a complètement changé. En Serie A, Ismaël Koné a retrouvé son meilleur niveau et attire désormais l’attention de plusieurs cadors italiens.

Parmi les clubs intéressés figureraient :

la Juventus

l’Inter Milan

le AC Milan

le Napoli

Selon la presse italienne, Sassuolo pourrait accepter une offre comprise entre 25 et 30 millions d’euros.

🚨 Excl. – A #Juventus’ scout was last Sunday at Mapei Stadium to watch the game between #Sassuolo and Bologna to monitore the midfielder Ismael #Konè (born in 2002). #Juve have also 50% on the centre-back Tarik #Muharemovic’s future sale. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 17, 2026

Un regret pour Marseille ?

Si ce montant se confirme, le club italien réaliserait une plus-value importante… au détriment de l’OM, qui pourrait regretter d’avoir cédé trop rapidement son joueur.

Un scénario classique du mercato, mais qui rappelle à quel point certaines trajectoires peuvent basculer en quelques mois.