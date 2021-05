Mercato OM : Vers un coup de théâtre dans le dossier Gerson ?

Le dossier du milieu brésilien Gerson est le premier feuilleton du mercato estival qui attend l’Olympique de Marseille. Alors ququ’un accord aurait été trouvé entre les deux clubs, le milieu de terrain brésilien hésiterait désormais à s’engager avec le club olympien.

Gerson sera-t-il la première recrue estivale de l’Olympique de Marseille ? Alors que l’optimisme était de rigueur depuis quelques jours au Brésil, le milieu de terrain semble désormais hésiter. Selon les informations du journal l’Equipe, il aurait ainsi demandé un délai de réflexion avant de donner une réponse définitive à la proposition des dirigeants de l’OM. Ces derniers lui offrent un contrat de cinq ans et un salaire triplé. De son côté, Gerson souhaite se concentrer sur la finale du Championnat carioca, samedi soir, contre le Fluminense, avant de se décider.

Oferta financeira do Olympique a Gerson é três vezes mais do que os vencimentos atuais do meia no Flamengo. Apesar dos altos valores, o camisa 8 não está, neste momento, inclinado a topar.

Resumo: Fla topa vender. OM quer muito comprar. Jogador indeciso.https://t.co/WF9bCVIpff

— Venê Casagrande (@venecasagrande) May 21, 2021