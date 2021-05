Mercato OM : Gerson, les négociations proches d’aboutir ?

L’Olympique de Marseille négocie actuellement avec le club brésilien Flamengo pour le transfert du milieu de terrain Gerson (24 ans). A en croire les informations en provenance du brésil, un accord serait en bonne voie.

L’OM affrontera Metz ce dimanche à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1. Le club olympien est assuré de disputer la Ligue Europa la saison prochaine. En coulisse, les dirigeants Marseillais tentent d’enregistrer une première recrue avant même que le mercato estival n’ai commencé.

Depuis plusieurs jours, L’Olympique de Marseille est entrée dans une phase de négociations avec Flamengo pour s’attacher les services du milieu de terrain Gerson semble. Selon les dernières informations en provenance du brésil, un accord serait en bonne voie. Comme en témoigne le média brésilien O Globo les positions entre les deux clubs semblent en tout cas se rapprocher. Hier soir, la somme de 25 millions d’euros avec des bonus et un pourcentage à la revente était évoquée.

Comme nous le révélions il y a plusieurs semaines, Gerson a de son côté déjà donné son accord aux dirigeants marseillais.

Gerson est un vrai milieu relayeur, ce n’est pas un 6

Dominique Baillif, spécialiste du foot brésilien, nous avait récemment décrit le profil de Gerson.

« Les montants évoqués sont assez importants quand on connaît les finances de l’OM. Du côté du Brésil et de Marseille cela semble bien avancer. Gerson est un vrai milieu relayeur, ce n’est pas un 6. Lorsqu’il avait débuté à Fluminense il était quasiment numéro 10. À l’époque au Brésil ils l’ont rapidement surnommé le « nouveau Pogba » parce qu’il avait cette capacité à se projeter vers l’avant, très élégant balle au pied. Surtout qu’il est assez grand (1,85m), donc il arrive à faire des différences tout en ayant un certain impact physique. » Dominique Baillif – Source : Football Club de Marseille