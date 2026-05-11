Mercato OM : Vers un gros casse-tête à ce poste ?

Alors que l’avenir de Geronimo Rulli semble de plus en plus flou, l’Olympique de Marseille prépare activement son prochain mercato estival. Le club phocéen envisagerait de promouvoir Jeffrey de Lange comme futur numéro un, mais le gardien néerlandais ne serait pas totalement convaincu par cette perspective.

Le dossier du gardien de but pourrait rapidement devenir l’un des grands chantiers du prochain mercato OM. Selon les informations de La Provence, l’OM réfléchit sérieusement à la possibilité de confier les clés de son but à Jeffrey de Lange en cas de départ de Geronimo Rulli à l’issue de la saison.

Arrivé dans un rôle secondaire, le portier néerlandais plaît en interne pour son profil et sa capacité d’adaptation. À 28 ans, Jeffrey de Lange connaît désormais l’environnement marseillais et représente une solution déjà intégrée au groupe olympien. Mais la situation serait loin d’être réglée.

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Jeffrey de Lange attend des garanties sportives

Toujours selon La Provence, le gardien néerlandais ne serait pas totalement emballé à l’idée de poursuivre l’aventure avec l’Olympique de Marseille. Le joueur, dont le contrat entre dans sa dernière année à partir du mois de juin, souhaiterait obtenir des garanties sportives avant de se projeter sur la suite de son parcours au club.

Cette hésitation complique les plans de la direction marseillaise, qui espérait avancer rapidement sur ce dossier avant l’ouverture officielle du mercato estival. Dans un contexte où l’avenir de Geronimo Rulli reste très incertain, l’OM cherche à éviter toute situation d’urgence au poste de gardien.

L’OM obligé d’anticiper pour son mercato

Le possible départ de Geronimo Rulli pousse déjà les dirigeants olympiens à étudier plusieurs alternatives pour renforcer un poste stratégique. Après une première saison convaincante sous les couleurs marseillaises, le gardien argentin a connu un exercice beaucoup plus délicat cette année, alimentant les interrogations autour de son avenir.

Face aux doutes de Jeffrey de Lange, l’OM pourrait donc être contraint d’accélérer sur d’autres pistes dans les prochaines semaines. Le club phocéen veut sécuriser rapidement sa hiérarchie des gardiens afin d’aborder la préparation estivale avec davantage de stabilité.