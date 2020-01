Mercato OM : Villas-Boas a obtenu des garanties concernant Zubizarreta !

Interrogé en conférence de presse ce jeudi midi, André Villas-Boas est revenu sur les réunions récentes avec son président Jacques Henri Eyraud. Le coach portugais a obtenu des garanties…

Après la polémique de l’arrivée de Paul Adridge, les choses semblent être aplanies entre André Villas-Boas et le président Eryaud. JHE a donné plusieurs interviews mercredi pour calmer le jeu. Ce jeudi en conférence de presse, le coach portugais a expliqué qu’il avait obtenu des garanties concernant le rôle de son directeur sportif Andoni Zubizarreta…

Zubizarreta est le grand architecte de cette équipe avec Albert (Valentin) et du mercato — Villas-Boas

« On a parlé, on a essayé de calmer un peu les choses. Le plus important pour nous et les supporters, c’est le futur de l’OM. Je suis sûr qu’on va améliorer notre communication. Il nous a rassuré sur l’aspect sportif de l’importance d’Andoni (Zubizarreta). Il a bien dit qu’il était le grand architecte de cette équipe avec Albert (Valentin) et du mercato, ce qui n’était pas le cas les saisons passées. C’est important pour moi. On a clarifié les choses. Je pense que tout est tranquille ». André Villas-Boas – Conférence de presse janvier 2020