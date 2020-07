Mercato OM : « Villas Boas est pas mal comme head of football. »

Invité de l’Apéro Mercato, le responsable du service des sports de la Marseillaise, Gael Biraud pense que André Villas Boas gère bien le mercato seul.

Sans directeur sportif depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, le mercato OM est actuellement géré par l’entraîneur André Villas Boas. L’arrivée de Leonardo Balerdi est d’ailleurs un choix direct du coach. Pour Gael Biraud , il ne faut pas précipiter la venue du tant désiré « head of football » :

« SUR CE MERCATO, C’EST CLAIR QUE C’EST VILLAS BOAS QUI A LA MAIN »

« Depuis le départ de « Zubi » je pense qu’il a obtenu ce pouvoir sur l’équipe première. Il disait qu’il pourrait pas s’occuper de tout. Ça n’empêche pas qu’un « Head Of Football » devrait arrivé, dieu sait quand. Mais sur ce mercato, c’est clair Villas Boas a la main. Et je pense que c’est plutôt bien. En tant que « Head Of Football » mercato estival, Villas Boas est plutôt pas mal. » Gael Biraud – source : Apéro Mercato (23/07/2020)

