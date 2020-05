La colère des joueurs envers Eyraud, Zubizarreta finalise son départ, et Molina parle d’une possible vente… Les 3 infos OM de ce lundi !

Le groupe marseillais remonté contre Eyraud, Zubizarreta a revu le président et Romain Molina s’exprime sur une éventuelle vente… Les 3 infos OM de ce lundi !

OM : Les joueurs remontés contre le président Eyraud ?

La phase 2 qui repose « sur des considérations financières » dixit le président Eyraud (sur RMC) est lancée. Exit Zubizarreta, en attendant André Villas-Boas. De quoi décevoir et énerver une majorité des joueurs olympiens…

Ce lundi, le journal l’Equipe consacre un article aux rapports tendus entre le président Eyraud et l’effectif olympiens. Les joueurs sont en conflits avec JHE depuis plusieurs mois et la suppression des primes, la diminution des salaires liée avec la crise du Covid 19 n’arrange rien. En plus de ces histoires d’argent, ce qui semble particulièrement irriter le vestiaire marseillais est bien le nettoyage du staff lancé par leur président. L’effectif est très attaché à son coach et n’apprécie pas la situation…

Le départ annoncé de Villas-Boas ne va rien arranger…

Le quotidien sportif précise que l’ambiance est froide entre les deux parties. Un proche du vestiaire explique : « Le sentiment général, c’est l’incompréhension. Ils se sentent impuissants. Tout va bien et le projet se saborde. Ils veulent travailler avec cet entraîneur. Ils ont trouvé un équilibre après (Rudi) Garcia, avec lequel ça s’était mal fini. » Un autre lâche au journal : « S’il s’en va, ils seront tous dégoûtés, même ceux qui jouent moins ».

Faire des économies, pousser les gros salaires dehors ?

Mais JHE en a cure, ce dernier doit faire des économies coûte que coûte. Si Villas-Boas veut partir, il devra démissionner et donc partir sans indemnités. L’Equipe explique même que « la direction espère peut-être que certains gros salaires quitteront le navire avec lui… » L’OM devrait donc connaitre de sacrés changements cet été, au grand damne des supporters. La mission est claire, rééquilibrer les comptes, peu importe comment, avec et plus surement sans Villas-Boas et son exigence…

OM: Zubizarreta finalise son départ

Alors que le club marseillais a annoncé le départ de Zubizarreta jeudi dernier, ce dernier n’a pas encore signé de résiliation de contrat…

Selon l’Equipe, Andoni Zubizarreta a revu Jacques-Henri Eyraud cet après-midi au centre Robert Louis-Dreyfus. Alors que le club a annoncé le départ de l’espagnol, l’ancien du Barca n’a pas encore résilié son contrat. Après leur rencontre de cet après-midi, un accord serait tout proche…

L’espagnol a remercié le président marseillais dans son communiqué de départ :

Merci à AVB de m’avoir régalé dans le foot– Zubizarreta

« Je veux remercier Frank McCourt, Jacques‐Henri Eyraud et Rudi Garcia pour leur confiance en moi. Participer à un projet aussi important que celui de l’OM a été une immense joie. Merci à André Villas Boas de m’avoir régalé dans le foot et de m’avoir fait découvrir un vrai ami. Merci à tout le staff sportif avec Albert Valentin en première ligne pour votre professionnalisme et fierté. Et que dire de mes joueurs et joueuses ? Et vous, les supporters de l’OM ? Merci, merci beaucoup. On a partagé un projet dans lequel nous avons vécu des grosses joies et des jours noirs mais dans lequel je me suis battu chaque jour pour faire le mieux possible pour le club minute par minute, heure par heure, jour par jour, en coulisses ou en pleine lumière, toujours en essayant de donner le meilleur. C’est le Projet, ce Club, cette Ville qui ont été dans mon cœur et dans mon cerveau 24/24,7/7, parce qu’autant de passion autour d’un club implique autant de passion à titre personnel, de sentiments et d’énergie.Merci à tous pour votre confiance et votre capacité d’aller toujours vers l’avant. En basque on dit : « amaya da asiera » ‐ la fin est le début. Je finis comme Directeur Sportif et je démarre comme supporter de l’OM. ALLEZ L’OM ! Andoni Zubizarreta – Source : Communiqué de l’Olympique de Marseille.

Romain Molina : « L’OM est en vente, oui ! Mais… »

Lors d’un nouveau live sur sa chaine Youtube, le journaliste indépendant Romain Molina a de nouveau évoqué le dossier brulant de la vente de l’olympique de Marseille. ce dernier confirme bien que Frank McCourt veut vendre le club mais enterre la piste Al-Walid Bin Talal…

Le journaliste indépendant Romain Molina a une nouvelle fois déclaré que l’Olympique de Marseille était en vente. Il a toutefois affirmé que la piste menant à l’homme d’affaire saoudien Al-Walid Bin Talal « était bidon »

« Il faut arrêter de croire en la piste Bin Talal »

« Alors je le dis et je le redis, McCourt veut vendre, oui, mais il faut arrêter de croire en la piste Bin Talal… Les gens parlent d’Al-Walid Bin Talal en oubliant complètement le contexte saoudien et ce qui est en train de se passer. Le mec a été mis au frais, on lui a demandé d’être discret. Aujourd’hui, est-ce qu’il peut sortir de l’argent ? Au Liban, il y a eu des problèmes. Il n’a pas pu. Par contre, on lui a demandé d’investir en Arabie saoudite(…) Tous les gens que j’ai sondés, des gens qui ont travaillé avec Al-Walid Bin Talal, qui le connaissent très bien, depuis le début ils me disent « Romain c’est des conneries ». Maintenant, est-ce que ça peut donner une idée aux Saoudiens ? Oui. Mais, on délire complètement et je vais vous expliquer pourquoi. Je connais personnellement divers agents qui se font passer pour des mecs qui connaissent l’Arabie saoudite ou qui travaillent avec des princes. Vous n’imaginez même pas le nombre de mythomanes dans ce milieu. Je ne suis pas là pour dire ce que les fans de l’OM veulent entendre. Je suis désolé pour eux, mais il n’y a rien du tout, c’est du bidon. » Romain Molina – Source : Youtube