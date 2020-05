Mercato OM : Villas Boas visé par Newcastle (en cas d’échec sur le dossier Pochettino)

L’entraineur de l’Olympique de Marseille devrait rencontrer prochainement les dirigeants de l’OM pour évoquer son avenir. Le technicien portugais serait également visé par Newcastle en cas d’échec sur le dossier prioritaire Mauricio Pochettino

La fin de la saison a été décrétée par la LFP la semaine dernière. Deuxième du championnat de France, l’Olympique de Marseille disputera donc la ligue des champions la saison prochaine. Quid de l’avenir d’André Villas Boas ? Ce dernier devrait prochainement discuter avec sa direction pour évoquer ce sujet très important pour le club marseillais.

Selon les informations du site FootMercato le coach portugais serait dans le viseur Newcastle. Le club anglais est en passe d’être racheté par des investisseurs saoudiens. Ces derniers auraient fait de Mauricio Pochettino leur priorité au poste d’entraineur. Toutefois, le média français indique qu’en cas d’échec sur ce dossier « Lucien Favre et André Villas-Boas font figures de plan B et plan C ».

Villas Boas ne veut pas retourner en Angleterre

Récemment le coach de l’Olympique e Marseille avait toutefois déclaré qu’il ne retournerait pas en Angleterre :

« Je ne retournerais pas en PL. C’est le championnat avec les plus d’investissements, les meilleurs joueurs et équipes, mais j’aime être dans une ligue qui comprend la philosophie de jeu de façon différente » André Villas-Boas – Source : Radio Renascença