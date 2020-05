Rumeur mercato : Zidane vise un minot de l’OM pour l’équipe B du Real ?

Alors que l’OM devrait faire signer 8 nouveaux contrats professionnel cet été, un latéral pourrait filer gratuitement. Et le Real de Zidane serait intéressé pour lui offrir une place dans l’équipe B…

Zinedine Zidane est revenu au Real avec un pouvoir décisionnel important sur le mercato. Le coach marseillais va surement recruter des joueurs français cet été, les noms de Mbappé, Camavinga, Cherki et Upamecano sont évoqués. Cependant, le coach du Real pourrait aussi regarder du côté de l’OM afin de renforcer son équipe B…

Nkounkou pour venir renforcer l’équipe B du Real ?

Selon le média DenfensaCentral, « l’entraîneur du Real Madrid a dans son viseur Niels Nkounkou pour venir renforcer la Castilla, et plus précisément l’équipe B entrainée par Raúl González Blanco ». Le latéral gauche olympien n’a pas (encore?) signé de contrat pro et sera libre en juin. Il pourrait donc être une option pour le Real et devenir le 4e dans la hierarchie à ce poste derrière Mendy , Marcelo et Reguilón…

Cependant, Niels Nkounkou serait aussi dans le viseur d’Everton qui pourrait par contre lui proposer un rôle avec l’équipe première de Carlo Ancelotti. Nkounkou qui a du mal à s’imposer à Marseille aurait donc deux belles offres. Alors info ou intox d’agent ? Wait & see…