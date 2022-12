Mercato : OM vs Gerson, réconciliation impossible ?

L’Olympique de Marseille tente de se séparer de Gerson depuis plusieurs semaines. Le Brésilien souhaite signer à Flamengo mais le club ne veut pas lâcher les 20M€ réclamés par les Marseillais. Le milieu de terrain n’aurait pas l’intention de rejouer avec le maillot olympien…

En effet selon le média brésilien Lance, « la situation de Gerson à l’Olympique de Marseille est de plus en plus délicate. Après un imbroglio avec l’entraîneur Igor Tudor, le milieu de terrain ne restera pas en France, mais n’a toujours pas réussi à trouver une destination pour 2023. Le Brésilien s’entraîne séparément du reste de l’équipe et rêve d’un retour au Brésil, plus précisément à Flamengo. Pour le moment, cependant, il n’y a pas de rapprochement entre les parties. » Le média reste pessimiste contrairement au dernières informations (voir ci-dessous), Lance estime qu’un rapprochement, aujourd’hui, est jugé peu probable par les deux parties. Gerson veut quitter Marseille.

Gerson départ inéluctable ?

Gerson vive momento de indefinição no Olympique e ‘sonha’ com o Flamengo 📲https://t.co/LJHoxzPsA6 pic.twitter.com/Wcqb9a0uye — LANCE! (@lancenet) December 15, 2022

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes mais le feuilleton Gerson dure déjà depuis plus d’un mois. N’ayant même pas participé à la dernière rencontre de Ligue 1 face à l’AS Monaco, le milieu de terrain tente depuis plusieurs semaines de retourner dans son ancien club, Flamengo. Ce dernier ne veut en revanche pas payer les 20 millions d’euros réclamés par l’Olympique de Marseille.

La discussion renouée entre l’OM et Flamengo?

Si le club a freiné les négociations avec les Brésiliens ces derniers jours, voyant qu’aucun accord n’étant possible, il serait prêt à faire un effort. D’après les informations de Julio Miguel Neto, le dossier a repris de l’épaisseur après une réunion qui a eu lieu ce mercredi avant la demi-finale entre la France et le Maroc. L’Olympique de Marseille aurait accepté de reprendre les négociations, estimant qu’aucun club ne serait prêt à poser les 20 millions d’euros demandés.

#Olympique e #Flamengo retomam negociações por #Gerson, e ajustes sobre valores serão feitos.

As partes sabem que tem tempo, mas querem uma definição ainda este mês! https://t.co/0uk1pWNMA3 — JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto) December 15, 2022

Concernant Gerson, c’est une situation très difficile — Marcos Braz

Les dirigeants brésiliens n’ont vraisemblablement pas les moyens de payer les 20 millions d’euros réclamés par leurs homologues marseillais. Le vice-président de Flamengo, Marcos Braz, a de évoqué ce dossier. Il semble vouloir calmer un peu le jeu avec l’OM.

« Concernant Gerson, c’est une situation très difficile. Malgré le désir du joueur, de l’agent et de Flamengo, il y a un processus à respecter. Nous respectons beaucoup l’Olympique de Marseille, qui était notre partenaire quand nous avons vendu le joueur. Nous allons nous calmer et nous verrons si nous pourrons structurer ce transfert » Marcos Braz – Vice-président de Flamengo – UOL