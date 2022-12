Mercato OM : Un très gros club européen fonce sur une cible de Longoria !

L’Olympique de Marseille aurait mis Wilfried Zaha sur sa liste pour le mercato hivernal. L’attaquant de Crystal Palace intéresse d’autres clubs comme le Borussia Dortmund.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille devrait s’activer pour recruter des joueurs. D’après plusieurs médias anglais, Wilfried Zaha serait en contact avec de nombreux clubs européens. En fin de contrat en juin prochain, il est l’un des joueurs prisés de ce mercato hivernal. Pablo Longoria aurait coché son nom et verrait en lui une belle opportunité de marché, surtout avec une situation contractuelle comme celle-ci qui permettrait à la direction de l’avoir à moindre coût.

Dortmund songe à Zaha

Mais d’après les informations de Bild Sport en Allemagne, le Borussia Dortmund réfléchirait à l’option Wilfried Zaha. Les dirigeants allemands songeraient à cette possibilité si Youssoufa Moukoko, jeune talent du club, décide de signer un nouveau contrat avec Chelsea. Une option plus alléchante que l’Olympique de Marseille pour l’international ivoirien? Ces dernières semaines, il a laissé entendre qu’il souhaitait un club qui joue la Ligue des Champions…

TRUE✅ If Youssoufa Moukoko (18) will sign for stummer @ChelseaFC, @BVB Dortmund is interested in Wilfried Zaha (30) @CPFC @BILD_Sport — Christian Falk (@cfbayern) December 13, 2022

Si Harit ne revient pas, ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver — Longoria

Interrogé sur le mercato peu après la rencontre face à Monaco, Pablo Longoria n’avait pas cherché à cacher la nécessité de recruter sur le plan offensif cet hiver. Avec l’absence annoncée d’Amine Harit, il paraît clair que les Marseillais vont avoir besoin de renforts aux postes en attaque.

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

