Mercato OM : Wahi, les détails du deal à venir !

Elye Wahi a progressivement disparu des radars à l’OM, n’ayant plus été titulaire en Ligue 1 depuis un match raté contre le PSG le 27 octobre (0-3). Blessé selon le club, il a manqué une période cruciale avec plusieurs matches importants et semble désormais sur le point de quitter Marseille. Voici les détails du deal annoncé avec Francfort !

Plusieurs clubs de Premier League, comme Bournemouth et West Ham, ont sondé son entourage, mais c’est l’Eintracht Francfort et son entraîneur Dino Toppmöller qui vont s’offrir l’attaquant. Selon l’Equipe, les négociations entre les deux clubs avancent, avec un transfert estimé à environ 25 millions d’euros à la clé. Wahi, âgé de 22 ans et sous contrat jusqu’en 2029, va donc filer 6 mois après son arrivée à Marseille. L’OM avait payé cette somme en base pour le recruter de Lens l’été dernier, avec des bonus additionnels estimés à 5M€.

25M€ et un contrat de 4 ans et demi !

Selon le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins : « contrat de 4 ans et demi pour Elye Wahi à Francfort. Les Allemands et l’OM sont proches d’un accord. Le buteur est la priorité de Francfort pour remplacer Omar Marmoush. » À 16 journées de la fin de la saison, la question de son remplacement se pose à Marseille. Si la recherche d’un avant-centre s’annonçait déjà complexe l’été dernier, elle l’est encore plus en hiver. Les noms de Gimenez ou encore Brobbey sont évoqués…