Mercato OM : Walid Acherchour aurait bien aimé voir débarquer ce défenseur central…

Le mercato de l’OM s’annonce agité, notamment en défense centrale. Alors que Roberto De Zerbi attend des renforts pour solidifier son arrière-garde, un nom aurait pu séduire les dirigeants phocéens : celui de Bafodé Diakité. Mais le défenseur du LOSC, en partance pour la Premier League, semble hors de portée financière pour le club marseillais.

Sur le plateau de Winamax FC, le consultant Walid Acherchour a exprimé son regret de ne pas voir l’Olympique de Marseille se positionner sur le joueur formé à Toulouse. « Diakité pouvait aussi être une piste très importante, j’aurais bien aimé le voir à côté de Balerdi. Mais c’est un joueur qui coûte entre 35 et 40 millions d’euros », a-t-il souligné.

Un charnière Balerdi / Diakité ! Mais le défenseur du LOSC est annoncé en PL contre un gros chèque !

L’international espoir français (éligible également avec la Guinée), auteur d’une belle saison avec le LOSC, devrait poursuivre sa carrière en Angleterre. Selon plusieurs sources concordantes, Bournemouth aurait trouvé un accord avec le club nordiste pour un montant avoisinant les 40 millions d’euros, une somme bien au-dessus des moyens actuels de l’OM.

Le club présidé par Pablo Longoria et dirigé sportivement par Mehdi Benatia cherche activement à renforcer sa défense, surtout après les départs et incertitudes autour de certains cadres. Si la piste Diakité semble s’éloigner définitivement, les Phocéens devront se tourner vers des options plus accessibles sur le marché.

Ce dossier souligne une nouvelle fois la difficulté pour l’OM de rivaliser avec les clubs anglais sur le plan financier. En attendant un éventuel coup de génie de la cellule de recrutement, la quête d’un nouveau défenseur central reste une priorité absolue à quelques semaines de la reprise de la saison.