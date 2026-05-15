Mercato OM : Walid Acherchour est cash concernant ces deux entraineurs !

Le nom de Bruno Genesio continue de circuler autour de l’Olympique de Marseille pour la succession potentielle d’Habib Beye. Mais sur les ondes de RMC, le consultant Walid Acherchour a refroidi l’enthousiasme autour du technicien français, tout en affichant une préférence claire pour Christophe Galtier.

Alors que l’avenir du banc de l’OM reste un sujet brûlant dans l’actualité mercato des entraîneurs, les débats se multiplient autour du profil idéal pour diriger le club marseillais la saison prochaine. Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour a livré une analyse nuancée concernant la piste menant à Bruno Genesio, actuellement sur le banc du LOSC.

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Walid Acherchour refuse de s’enflammer pour Bruno Genesio

Le consultant estime que le coach lillois mérite d’être étudié par les dirigeants de l’Olympique de Marseille, sans pour autant devenir la priorité absolue du club phocéen. « Bruno Genesio doit être dans une short-list pour l’Olympique de Marseille s’il est sur le marché. Parce qu’il faudra voir aussi ce que fait Genesio à la fin de la saison avec Olivier Létang parce que s’il y a Ligue des Champions, on va voir ce qui va se passer aussi sur la fin de saison. Si Genesio est sur le marché, il doit y avoir une réflexion autour, surtout s’il y a un projet franco-français avec un directeur sportif français. »

Dans un contexte où l’OM cherche de la stabilité après plusieurs changements d’entraîneur ces dernières saisons, la capacité d’un coach à gérer la pression marseillaise reste un critère central. Et sur ce point, Walid Acherchour affiche certaines réserves concernant Bruno Genesio.

Christophe Galtier jugé prioritaire pour le banc de l’OM

Le journaliste de RMC a ensuite établi une hiérarchie très claire dans les profils envisagés pour le futur du club olympien. « Je pense que l’Olympique de Marseille ne doit pas s’enfermer dans un marché français. Il ne passe pas avant Christophe Galtier. »

Plus loin dans son intervention, Acherchour a également évoqué la difficulté du contexte marseillais, en prenant pour exemple les tensions traversées par le club cette saison. « Ce qui s’est passé en février à l’OM, je suis persuadé que Genesio n’y survit pas. De Zerbi, il y a deux ans, j’y croyais pleine barre. Je vais prendre beaucoup de recul avec ce qui va se passer l’année prochaine à l’Olympique de Marseille. Je ne suis pas fermé à l’idée de Genesio, je ne suis pas fermé à l’idée d’avoir un entraîneur français, mais je ne vais pas m’enthousiasmer. »

De son côté, Christophe Galtier est actuellement engagé avec NEOM SC. L’entraîneur français dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2027 et affiche un bilan de 12 victoires et 8 matchs nuls en 33 rencontres depuis son arrivée sur le banc du club saoudien.