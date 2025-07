Mercato OM – Walid Acherchour valide : “Ils ont eu le joueur qu’ils voulaient”

Pour Walid Acherchour, le recrutement d’Igor Paixão par l’Olympique de Marseille est une bonne nouvelle, malgré un tarif jugé élevé. Convoité par Leeds United, l’ailier brésilien était la priorité du club phocéen, en accord avec les choix de Roberto De Zerbi. Un profil prometteur, qui devra cependant faire ses preuves dans un environnement marseillais toujours exigeant.

Acherchour souligne la bonne opération réalisée par les dirigeants olympiens, malgré la concurrence de Leeds et la fermeté du Feyenoord Rotterdam.

“C’est une bonne nouvelle de voir que les dirigeants ont obtenu le joueur qu’ils voulaient. Ils ont un plan avec lui, en cohérence avec la vision de l’entraîneur et les joueurs déjà présents dans l’effectif. C’est forcément un plus.”

S’il reconnaît ne pas avoir vu le joueur en détail, le journaliste s’est renseigné et reste prudent.

“Je l’ai observé par bribes, j’ai lu pas mal de choses, et il y a à boire et à manger. On jugera sur pièces.”