Mercato OM : Saliba a pris une grande décision sur son avenir?

Arrivé à l’Olympique de Marseille à l’été 2021, William Saliba se verrait bien rester au club à l’issue de son prêt selon La Provence. Malheureusement, il n’est pas le seul décideur…

L’Olympique de Marseille a pu compter sur un William Saliba de très haut niveau depuis le début de la saison. Le défenseur français s’est imposé comme un véritable patron de ce trio défensif avec Caleta-Car et Luan Peres.

Malgré son jeune âge, il dégage une aisance technique et une sérénité rare. Prêté par Arsenal, il n’y a aucune option d’achat dans le deal à la différence de Pau Lopez, Cengiz Ünder ou encore Mattéo Guendouzi.

Saliba veut rester à l’OM mais sera trop cher?

Pourtant, avec ce qu’il a proposé sur le terrain, il mériterait d’être retenu. La Provence confirme ce mardi que l’international Espoir préférerait rester à Marseille la saison prochaine. Malheureusement, Arsenal va devoir être convaincu. Et cela passera évidemment par un gros chèque…

L’OM ne pourra certainement pas se le permettre, surtout avec ses récentes prestations et son contrat chez les Gunners qui court jusqu’en 2024.Sur le site Trasnfertmarkt, il est évalué à 24 millions d’euros… Difficile d’imaginer l’OM en capacité de mettre une telle somme sur la table dès cet été, surtout avec toutes les options d’achat à lever.

Si on parle de prêt avec ou sans option, on finit toujours par négocier — LONGORIA

En conférence de presse peu après l’arrivée de William Saliba, Pablo Longoria a confirmé qu’il n’y avait aucune option d’achat dans le prêt du défenseur… En revanche, il a affirmé qu’il pourrait toujours négocier avec les Gunners pour le récupérer définitivement.

« Sur William, on doit parler avec Arsenal plus tard dans la saison. Si on parle de prêt avec ou sans option, on finit toujours par négocier. William est un joueur avec un potentiel extraordinaire. Il a toute les caractéristiques du défenseur central moderne. Il a tout pour réussir au plus haut niveau. Nous sommes conscients de son potentiel » Pablo Longoria – Source : RMC (05/08/21)

Dans un club comme ça, tu fais comme si tu allais rester pendant de longues années — Saliba