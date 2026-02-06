Mercato OM : Wilson Oruma prévient pour son compatriote Tochukwu Nnadi !

Nouvelle recrue du mercato hivernal de l’Olympique de Marseille, Tochukwu Nnadi s’apprête à découvrir la Ligue 1. Avant ses premiers pas sous le maillot olympien, l’ancien milieu marseillais Wilson Oruma a livré une analyse détaillée du joueur nigérian, dans un entretien accordé à Africa Foot.

Arrivé cet hiver, Tochukwu Nnadi reste encore méconnu du grand public français. Âgé de 22 ans, le milieu de terrain nigérian débarque à l’OM avec l’étiquette d’un joueur puissant et généreux dans l’effort, un profil recherché par le club phocéen pour densifier son entrejeu dans une saison exigeante.

Le portrait de Nnadi dressé par Wilson Oruma



Ancien milieu de l’Olympique de Marseille entre 2005 et 2008, Wilson Oruma connaît bien son compatriote. Dans les colonnes d’Africa Foot, il a mis en avant les qualités principales de Nnadi : « Tochukwu Nnadi est un joueur de devoir, admirable de puissance physique et athlétique. C’est un jeune qui a du coffre et qui peut couvrir plusieurs espaces sur le terrain. »

Oruma souligne également l’apport technique du milieu nigérian, capable de récupérer et de relancer proprement : « Il est doté d’une agressivité qui lui permet de grapiller beaucoup de ballons. Il a un bon pied droit qui lui donne la possibilité de bien relancer le jeu et d’accompagner les actions offensives. »

Nnadi doit améliorer la gestion de ses efforts

Si le potentiel est reconnu, l’ancien Olympien pointe aussi un axe de progression important. « Il doit améliorer la gestion de ses efforts », explique Oruma, qui évoque un possible excès d’engagement dans le jeu du jeune milieu. Une intensité qui devra être canalisée dans le contexte exigeant de la Ligue 1 et de l’OM.

Confiant pour la suite, Oruma estime que l’environnement marseillais peut favoriser sa progression : « C’est un jeune joueur et je pense qu’il va se servir de la pression qui règne à Marseille pour grandir dans son jeu. Une chose est certaine, c’est que Tochukwu va apporter la grinta, la fraîcheur et l’insouciance au milieu de terrain du club marseillais. Vu les objectifs de l’OM cette saison, ils avaient besoin d’un tel joueur avec beaucoup de volume.»

Selon les informations connues, Tochukwu Nnadi figurera pour la première fois dans le groupe olympien dimanche, au Parc des Princes, face au Paris Saint-Germain, un premier test immédiat dans un contexte de très haut niveau s’il fait son entrée en jeu…