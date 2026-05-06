Mercato OM : Wolverhampton relégué, de bonnes affaires à saisir pour l’OM ?

Cela fait plusieurs semaines que Wolverhampton est relégué en Championship. Cette descente pourrait donner l’opportunité à l’OM de piocher dans l’effectif des Wolves. L’Olympique de Marseille, toujours à l’affût des bons coups, pourrait recruter plusieurs joueurs de grand talent à prix réduits dans l’effectif des Wolves. Tour d’horizon de trois profils à surveiller !

André, international brésilien

A lire : Mercato OM : l’Hellas Vérone au bord de la relégation, des affaires à saisir pour l’OM ?

A 24 ans, ce n’est pas la première expérience européenne qu’il espérait. Débarqué aux Wolves en 2024, après plusieurs saisons dans son club formateur de Fluminense, André pourrait ne pas s’éterniser à Wolverhampton. Indispensable dans l’entrejeu des Loups, André a joué 36 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour 31 titularisations (1 but). International brésilien depuis 2023 (13 sélections), il a réalisé une saison convenable, malgré les mauvais résultats de son club. Milieu défensif de formation, il est capable d’évoluer un peu plus haut sur le terrain, en huit. Le vainqueur de la Copa Libertadores en 2023 possède un profil fin techniquement, et n’hésite pas à aller au duel malgré son gabarit moyen (1 mètre 76). Estimé à 25 millions d’euros, et avec un contrat courant jusqu’en 2029, il sera compliqué pour l’OM d’aller le chercher, d’autant que Wolverhampton fera tout pour le retenir dans l’optique d’une remontée en Premier League. Mais son profil pourrait s’avérer très utile pour l’OM, en complément ou en remplacement de Pierre-Emile Hojberg et Geoffrey Kondogbia.

Jean-Ricner Bellegarde. So much talent, had no right to keep hold of this ball. Just not sure how we get more out of him as it stands. pic.twitter.com/HxgP40tf4a — Musings from Molineux (@molineuxmusings) September 23, 2024

Jean-Ricner Bellegarde, valeur sûre en Ligue 1

A 27 ans, un retour en Ligue 1 pourrait être envisageable pour Jean-Ricner Bellegarde. L’international haïtien (8 sélections) a débarqué de Strasbourg chez les Wolves en 2023, et s’est rapidement imposé comme une valeur sûre de l’effectif du club anglais. Cette saison, Bellegarde a été un peu en dessous de son niveau habituel. Il n’a été titulaire qu’à 18 reprises toutes compétitions confondues, pour 29 matchs disputés (1 but, 1 passe décisive). Avec la descente, son avenir en Angleterre devient flou, et un retour en Ligue 1 pourrait lui être bénéfique. Capable d’évoluer partout au milieu, Bellegarde possède un profil technique, qui compte beaucoup sur ses anticipations et sa qualité de passe. Evalué à 16 millions d’euros, avec un contrat allant jusqu’en 2028, il pourrait être un coup envisageable pour l’OM, qui a besoin de renforcer son entrejeu avec des profils polyvalents. L’Haïtien possède l’avantage d’avoir déjà évolué en Ligue 1, et n’aura pas besoin d’une grande période d’adaptation en cas d’arrivée.

Santiago Bueno, le soldat

A 27 ans, Bueno a tout de la bonne idée pour venir renforcer la défense marseillaise. International uruguayen (8 sélections), l’Italo-Uruguayen a été l’un des hommes forts des Wolves dans cette saison compliquée. Défenseur central, il a disputé 31 matchs toutes compétitions confondues, pour 30 titularisations. Il a même réussi à inscrire 4 buts et à délivrer une passe décisive. Formé à Penarol, puis débarqué au FC Barcelone, c’est à Gérone qu’il se révèle, avant de signer à Wolverhampton en 2023. Depuis, il s’est imposé comme un titulaire incontournable des Loups. Avec sa taille (1 mètre 90), il est très solide dans les duels, et excelle sur phases arrêtées. Très impliqué, il compte aussi sur une bonne capacité d’anticipation pour compenser une vitesse moins importante. Avec une valeur estimée à 10 millions d’euros, et un contrat le liant aux Wolves jusqu’en 2028, il pourrait avoir envie de quitter le club après la descente. Il pourrait s’agir d’un bon coup pour l’OM, qui doit à tout prix renforcer sa défense centrale, l’un de ses grands points faibles cette saison. Bueno peut être un candidat idéal au remplacement de Leonardo Balerdi, sur le départ.