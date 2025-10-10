Mercato OM : Zlatan confirme !

Poussé vers la sortie par les dirigeants olympiens, Adrien Rabiot s’est finalement engagé avec le Milan AC en toute fin de mercato estival. Un transfert qui met fin à une longue période d’attente pour le club lombard, intéressé par le joueur depuis plusieurs saisons. Et si l’histoire entre Rabiot et Milan s’écrivait déjà depuis un an, Zlatan Ibrahimovic l’a confirmé ce week-end dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.

Lors de cet entretien, le conseiller spécial du propriétaire milanais a levé le voile sur les coulisses de ce transfert longtemps espéré : « Rabiot ? Il devait venir il y a un an, on a essayé, mais il voulait jouer en France. »

Une phrase qui fait directement écho à l’épisode de l’été 2024, lorsque le milieu international français avait préféré rejoindre l’Olympique de Marseille. À l’époque, le projet porté par Roberto De Zerbi et la perspective de tenter de qualifier l’OM pour la Ligue des champions avaient convaincu l’ancien joueur de la Juventus.

Zlatan Ibrahimovic confirme un rendez-vous manqué avec Milan

Mais le passage de Rabiot à l’OM aura tourné court. Impliqué dans une altercation avec Jonathan Rowe en plein mois d’août, le joueur avait été écarté puis transféré dans la foulée. Cet épisode tumultueux a précipité son départ du club phocéen et ouvert la voie à son arrivée à Milan, un an après le premier contact.



Depuis son transfert, Adrien Rabiot a disputé cinq matchs sous les couleurs rossonere. Utilisé d’abord comme milieu offensif, à l’image de son rôle à Marseille, il a finalement été repositionné plus bas dans l’entrejeu par Massimiliano Allegri, pour renforcer l’équilibre tactique du collectif milanais.

Toujours dans les colonnes de la Gazzetta, Ibrahimovic s’est montré ambitieux en évoquant la possibilité pour le Milan de gagner le titre : « J’y crois, nous devons tous y croire. Mais c’est un processus, un travail d’équipe. » Un message clair : avec Rabiot désormais pleinement intégré, le Milan AC espère bien se mêler à la course au titre en Serie A.