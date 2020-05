Mercato OM : Zubizarreta avait pour mission de vendre ces deux joueurs l’été dernier !

Arrivé en mai 2019 à l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas a été très vite mis au courant des difficultés financières du club… Andoni Zubizarreta, le directeur sportif avait d’ailleurs pour mission de vendre deux joueurs de l’effectif.

Ce samedi soir, le journal L’Equipe a publié un long article sur les raisons de la discorde entre Eyraud et André Villas-Boas. Le coach portugais, alors arrivé depuis peu à Marseille, avait été mis au courant des difficultés financières du club par son président.

Andoni Zubizarreta avait d’ailleurs pour mission de cibler les deux joueurs avec les plus fortes valeurs marchandes afin de s’en séparer : Morgan Sanson et Florian Thauvin. En manque d’offres concrètes, les deux hommes ont dû rester au club.

AVB n’apprécie pas qu’Eyraud doute de Zubizarreta…

Au contraire, Ocampos et Luiz Gustavo quittent l’OM lors de ce mercato, ce qui fragilise l’effectif. Le coach comptait sur le Brésilien mais le club n’avait pas les finances pour lui offrir une prolongation digne de ce nom.

Quelques semaines plus tard, Zubizarreta est informé qu’un directeur général du football sera recruté à l’OM… L’ancien gardien de but n’avait pas réussi sa mission qui était de vendre Thauvin et Sanson, « mais les offres fermes ne sont pas arrivées. » Une information qui a du mal à passer pour Villas-Boas puisqu’il tient son directeur sportif très haut dans son estime. « AVB n’apprécie pas du tout la remise en question du travail de son ami, et une première cassure s’opère : la confiance est ébranlée. »