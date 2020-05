OM : Les joueurs, très inquiets pour l’avenir de Villas-Boas?

Annoncé sur le départ après que Zubizarreta ait quitté le club, André Villas-Boas est au coeur des inquiétudes des joueurs de l’OM. Selon un proche du vestiaire contacté par RMC, ils ont du mal à accepter la gestion.

Une cassure entre la direction et les joueurs semble s’être instaurée depuis quelques jours après le départ d’Andoni Zubizarreta.

Ils ont le sentiment d’avoir beaucoup donné, et qu’il y avait encore de belles choses à faire

Selon un proche du vestiaire contacté par RMC, les Olympiens seraient inquiets pour la suite des évènements et auraient du mal à accepter que leur coach puisse partir…

« Ils sont conscients de la situation économique du club, mais on ne peut pas reprocher aux joueurs d’avoir de l’ambition. Ils ont le sentiment d’avoir beaucoup donné, et qu’il y avait encore de belles choses à faire avec cet entraîneur et avec cette Ligue des champions. Ils sentent que le coach risque de partir, et ils ont du mal à l’accepter, c’est logique. »

Un intime du vestiaire – Source : RMC