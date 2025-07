Mercato : On en sait plus sur l’offre de l’OM faite à Aubameyang !

L’Olympique de Marseille continue d’activer des pistes offensives ambitieuses durant ce mercato estival. Selon les informations du journaliste Nicolò Schira, le club phocéen a formulé une offre de contrat d’un an à Pierre-Emerick Aubameyang, libre de tout engagement depuis la fin de son aventure en Arabie Saoudite avec Al-Qadsiah.

« L’Olympique de Marseille ont offert à Pierre-Emerick Aubameyang un contrat jusqu’en 2026. Il est disponible en tant qu’agent libre. », a publié Nicolò Schira sur ses réseaux.

