Mercato : « Oui l’OM était sur moi ! Lyon aussi ! « 

Annoncé pendant de longues semaines dans le viseur de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, Andy Delort (30 ans) a finalement signé avec l’OGC Nice. Sur les ondes de RMC il a confirmé avoir eu des contacts avec l’OM.

L’ancien attaquant de Montpellier, Andy Delort s’est engagé avec l’OGC Nice lors du dernier mercato estival. Sur RMC Sport, dans l’émission « Rothen s’enflamme », le buteur des aiglons a confirmé qu’il avait également eu des contacts avec l’Olympique de Marseille.

« Si je confirme que l’OM était sur moi ? Oui, oui. Lyon aussi ? Il y a eu Lyon aussi, oui. Tu as les bonnes infos » (…) « Je suis très content d’être arrivé dans ce club, à ce moment-là. Avec l’effectif qu’on a et la saison qu’on est en train de faire, je suis très content. Je me sens très heureux. Je sens que le club a envie d’évoluer, de grandir. Tout se passe bien », Andy Delort – Source: RMC Sport

🎙 « Ça m’a fait énormément de mal. Si j’ai renoncé à la sélection ? Non pas du tout » 🇩🇿 @AndyDelort9 répond à la sortie de Belmadi dans Rothen s’enflamme, qui avait qualifié de ‘manque de respect’ sa décision de privilégier la concurrence en club au détriment de la sélection. pic.twitter.com/oGP0YWlv3u — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) February 23, 2022



Le chiffre : 6

Depuis son arrivée à l’OGC Nice, Andy Delort a inscrit six buts en 16 rencontres toutes compétitions confondues. L’ancien joueur de Toulouse et de Montpellier a également distribué deux passes décisives. Il a notamment inscrit un but face à l’Olympique de Marseille lors du dernier match en quart de finale de la Coupe de France (victoire de Nice 4-1)