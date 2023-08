Mercato OM : ça se confirme pour Malinovskyi, le montant du transfert révélé !

Ruslan Malinovskyi souhaiterait partir de l’OM. Le joueur n’est pas heureux dans la ville selon l’Equipe. Fabrizio Romano, journaliste à The Guardian, annonce que le Torino et Besiktas s’intéressent à l’Ukrainien. Et Hakim Zhouri, journaliste pour Les Lions de l’Atlas, affirme que l’OM acceptera une offre d’environ 10 millions d’euros pour se séparer du milieu de terrain.

Ruslan Malinovskyi pourrait quitter l’OM très prochainement. Le milieu de terrain est arrivé à l’hiver 2022 en prêt avec option d’achat obligatoire en provenance de l’Atalanta Bergame. Un recrutement motivé par la longue blessure d’Amine Harit et du départ de Gerson à Flamengo. Mais sur une seule demie saison le bilan pour l’international Ukrainien est mitigé. 23 matchs joués, toutes compétitions confondues, dont 16 titularisations, pour seulement deux buts et une seule passe décisive. Avec la nomination de Marcelino, suite à la démission de Tudor, Malinovskyi ne rentrerait pas dans le schéma tactique de l’espagnol. Le numéro 18 marseillais ne fait notamment pas partie du groupe pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions contre le Panathinaïkós, les 9 et 15 août prochains.

Understand Besiktas and Torino are now showing interest in Ruslan Malinovskyi. No advanced talks yet, just interest at the moment. ✨🇺🇦

Malinovskyi could leave OM in case of good proposal. pic.twitter.com/93pgqGKc3x

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023