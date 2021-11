Mercato : Premier bilan très mitigé pour les joueurs prêtés par l’OM…

Faute de pouvoir transférer plusieurs éléments l’été dernier, Pablo Longoria s’est résolu à prêter 6 joueurs pros de l’effectif. FCMarseille vous propose un petit bilan sur les premiers mois de Nemanja Radonjic, Kevin Strootman, Darío Benedetto, Lucas Perrin, Alexandre Phliponeau et Pedro Ruiz…

Comment se sont acclimaté les joueurs olympiens dans leur nouveau club ? De Kevin Strootman qui enchaine sa seconde saison en Italie à Nemanja Radonjic qui découvre le Portugal en passant par le jeune attaquant Pedro Luiz au Pays Bas, voici un petit bilan après plusieurs semaines des joueurs en prêt…

Nemanja Radonjic, un joli but et un temps de jeu très réduit…

Annoncé partant suite à son prêt au Herta Berlin la saison dernière, Nemanja Radonjic a été de nouveau prêté mais cette fois au Benfica Lisbonne le 23 août dernier. L’ailier serbe dispose d’une option d’achat mais a du mal à trouver sa place. Radonjic n’a participé qu’à deux matches de championnat (pour un total de 76 minutes de jeu), il a joué une rencontre de Champions League face au Dinamo Kiev (31 minutes) mais aussi un match en Coupe face à Guimaraes ou il a marqué un superbe but (voir ci-dessous). Un faible total de 209 minutes depuis son arrivée qui pour l’instant est insuffisant dans l’optique d’une levée de son option d’achat…

Premier but de Radonjic avec le Benfica ! pic.twitter.com/2rEpwts3my — Glophar (@Glophar) October 27, 2021

Strootman, Cagliari vers la Serie B ?

Après un prêt réussi de 6 mois au Genoa, Kevin Strootman a trouvé une autre opportunité en Serie A plus précisément à Cagliari. Le milieu défensif néerlandais a été prêté pour une saison avec une seconde en option (soit jusqu’à la fin de son contrat) avec une prise en charge de son salaire. L’été dernier, le président de Cagliari, Tommaso Giulini, avait expliqué en conférence de presse que l’OM payait encore la mangeure partie des émoluments du milieu de terrain : « Nous devons être créatifs sur ce mercato, il faut saisir les opportunités et celle de Strootman est assez incroyable étant donné que nous l’avons récupéré pour deux ans en prêt, avec plus de 70% du salaire couvert par Marseille. » Si Strootman joue, son club est bon dernier de Serie A et un retour à l’envoyeur à même été évoqué ces derniers jours. En effet, l’ancien joueur de l’AS Roma a participé à 8 rencontres cette saisons en championnat (pour un total de 590 minutes), il a manqué 4 matches pour des pépins musculaires. Il reste cependant un titulaire indiscutable quand il est apte…

Benedetto, 2 buts et du temps de jeu mais pas un statut de titulaire indiscutable…

Poussé vers la sortie par l’OM cet été, l’attaquant Dario Benedetto a trouvé un point de chute en Liga, à Elche. L’ancien joueur de Boca y a retrouvé un de ses compatriotes, l’ancien milieu du PSG, Javier Pastore. Benedetto a marqué 2 buts et délivré une passe décisive en 12 matches de Liga. Si ce dernier a joué dès la seconde journée en entrant 23 minutes face à Atlético Madrid, il n’est pas toujours dans le onze de départ. Ce dernier a enchainé plusieurs titularisations, avant de retrouver un statut de remplaçant depuis 4 matches…

Lucas Perrin, intégration réussie à Strasbourg !

Lucas Perrin s’est engagé avec Strasbourg au début du mercato estival. Le minot a été prêté un an en Alsace, avec une option d’achat d’un montant oscillant entre 1,2 et 1,5M€ selon La Provence. Même si le défenseur de 22 ans a connu un trou en septembre, il a trouvé sa place dans l’effectif de Julien Stéphan. Sur les 13 journées de championnat, Perrin est resté 4 fois sur le banc, il est entré en jeu à deux reprises et a été titulaire 7 fois (dont 6 fois sans être remplacé). Une intégration réussie pour le minot qui devrait donc s’installer sur le long terme avec le Racing…

🎶 Quand Lucas Perrin chante « Bande Organisée » pour son bizutage à Strasbourgpic.twitter.com/xgmBZptPvj — MadeInFOOT (@madeinfoot) July 15, 2021

Alexandre Phliponeau, enfin du temps de jeu…

Il n’a jamais eu sa chance avec les pros à Marseille et a végété longtemps avec l’équipe reserve. A un an de la fin de son contrat pro avec le club olympien, Alexandre Phliponeau a été prêté au FC Sète. Il a avait affiché ses regrets à la Provence l’été dernier : « Quand j’ai signé, je m’attendais à avoir du temps de jeu, on me le garantissait, mais ça n’a pas été le cas. Je venais de faire de très bonnes saisons avec la réserve. J’étais international. J’ai le regret de ne jamais avoir été essayé… Si je l’avais été et que je n’avais pas été au niveau, j’aurais pu me dire que j’avais tout donné. Mais là, je n’ai pas eu cette occasion. » Ce dernier a donc rejoint le club de National et a trouvé sa place. Titulaire lors de 9 matches sur les 10 premiers (778 minutes) ce dernier a marqué un but sur coup franc (voir ci-dessous) et offert une passe décisive. Il n’a plus joué depuis 3 matches en raison d’une petite blessure… Il sera libre en fin de saison…

Le @FCSete34 marque sur un coup franc direct ! Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/tArXLVz3M6 — Championnat National (@NationalFFF) September 3, 2021

Pedro Ruiz, l’énigme…

Recrue surprise du mercato estival, le jeune attaquant Pedro Ruiz est arrivé libre en provenance de la reserve du Real Madrid. Le joueur de 21 ans a signé un contrat jusqu’en 2024 avec l’OM et a été prêté pour 2 saison (2023) en Eredivisie au NEC Nijmegen. Blessé au genou, il a commencé sa saison en Octobre et a participé à son premier match face au Vitesse Arnhem. Il n’a cumulé pour le moment que 44 minutes de jeu en 2 rencontres. Reste à savoir si ce buteur d’1m98 jouera un jour à l’OM…