Mercato : Recruté par Chelsea pour plus de 80M€, il attendait un signe de l’OM quand il était tout jeune !

Pablo Longoria insiste sur l’échec de la formation. Le président veut que des jeunes venant du centre intègrent à court terme l’équipe première. Wesley Fofana est un jeune défenseur né à Marseille et qui est aujourd’hui à Chelsea. Il aurait aimé jouer à l’OM.

Lors d’un entretien accordé à Vista, Wesley Fofana s’est remémoré son parcours de jeunesse. Le natif de Marseille raconte qu’il rêvait de jouer pour l’OM mais l’offre n’est jamais venue.

Je n’avais que l’OM dans ma tête… je voulais attendre l’OM

« Je n’avais que l’OM dans ma tête, en U11 j’ai fait des tests, j’y allais tout le temps pour les affronter, faire les sélections, les entrainements… sauf qu’il n’y avait rien de concret. Moi je voulais attendre l’OM, pour moi l’OM c’était le rêve, c’était inimaginable pour moi. J’attendais, j’attendais mais ils ne sont pas arrivés. À un moment donné, j’ai dû prendre une décision. J’ai signé à Saint-Étienne un contrat aspirant, j’avais un peu d’argent et je suis rentré dans le bain ». Wesley Fofana – Source: Vista / Youtube (02/02/2023)



Wesley Fofana s’était engagé en 2022 pour sept saisons avec Chelsea. Le montant de la transaction avec Leicester n’est pas précisé, mais est estimé autour de 81 millions d’euros, avec des bonus qui pourraient le porter à plus de 87.

Lors du bilan sur la première partie de saison en novembre dernier, le président Longoria avait évoqué le niveau du centre de formation, jugeant inacceptable qu’il n’y ait aucun joueur formé au club dans le groupe pro.

C’est inacceptable de n’avoir aucun joueur qui vient du centre de formation dans l’équipe première

« En Youth League, ce n’est pas positif. Quand on parle du centre de formation, on doit avoir des ambitions plus grandes que le résultat en Youth League. Je ne suis pas content du résultat, même si les deux derniers matchs étaient plus positifs. Les changements qu’on a fait il y a cinq mois ne peuvent pas être évalués. On est un centre de formation qui n’était jamais performant au cours des dernières années. C’est fondamental dans notre projet. Le rêve de tous les supporters est d’avoir des joueurs qui viennent du centre de formation. C’est inacceptable de n’avoir aucun joueur qui vient du centre de formation dans l’équipe première. C’est un grand échec. On doit faire des changements. Ca me touche beaucoup, je ne suis pas satisfait de moi-même. On a cherché de faire une approche plus collective. On doit chercher la manière dont un recrute des joueurs. Il faut recruter des joueurs au niveau local, beaucoup plus que ce qu’on fait maintenant. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)